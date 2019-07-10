收中國特務錢再享一棟公寓　美國務院前官員洩密遭判40個月

▲前美國國務院官員交出機密資料，藉此換取個人利益。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

美國國務院前官員克萊彭（Candace Marie Claiborne）提供政府內部文件給中國情報人員，藉此換取許多昂貴禮物，得到的好處包括電子產品、學費與一棟公寓等，此外，她還對調查人員說謊。她9日被判處40個月有期徒刑，並處以4萬美元（約台幣125萬元）罰款。

CNN報導，根據美國哥倫比亞特區司法部長辦公室指出，克萊彭1999年替國務院工作，如今她面臨3年以上徒刑以及4萬美元罰款。聯邦調查局（FBI）代理助理局長塞萊克（John Selleck）表示，中國情報機構把苗頭對準握有美國安全許可的人員，成為美國不斷面對的威脅，「今日的判決顯示，那些背叛美國人民信任的人，要為自己行為負責。」

US diplomat, Candace Marie Claiborne, was sentenced to 40 months in prison Tuesday for lying to investigators about money she received from Chinese intelligence agents in exchange for US documents. Pleaded guilty. #KimDarroch #Diplomacy #espionage #ChinaUS pic.twitter.com/EeRknlXOVr — Graphenes (@Graphenes1) 2019年7月10日

63歲的克萊彭已在4月認罪，她為了獲得奢華禮物，便與中國情報人員交換機密訊息。她2017年被指控從兩名中國官員收取好處，因此享有電子產品，可以去渡假，還有一棟設備齊全的公寓，她的家庭成員甚至拿到一所中國時尚大學的學費。

相關文件顯示，克萊彭每月與中國情報官員會面，她多次交出信封，裡面內容涉及美國外交官資訊。在與美國官員與調查人員交涉時，她並沒有坦承實情。

《法新社》報導，克萊彭曾擔任美國務院駐北京、上海辦公室管理專員，早在2007年開始，她便與兩名男子接觸；對方給予數萬美元現金以及禮物，換取國務院的訊息與文件。美國司法部表示，克萊彭知道這兩名男子來自中國國家安全部。