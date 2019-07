收中國特務錢再享一棟公寓　美國務院前官員洩密遭判40個月

▲前美國國務院官員交出機密資料,藉此換取個人利益。(圖/達志影像/美聯社)

國際中心/綜合報導

美國國務院前官員克萊彭(Candace Marie Claiborne)提供政府內部文件給中國情報人員,藉此換取許多昂貴禮物,得到的好處包括電子產品、學費與一棟公寓等,此外,她還對調查人員說謊。她9日被判處40個月有期徒刑,並處以4萬美元(約台幣125萬元)罰款。

CNN報導,根據美國哥倫比亞特區司法部長辦公室指出,克萊彭1999年替國務院工作,如今她面臨3年以上徒刑以及4萬美元罰款。聯邦調查局(FBI)代理助理局長塞萊克(John Selleck)表示,中國情報機構把苗頭對準握有美國安全許可的人員,成為美國不斷面對的威脅,「今日的判決顯示,那些背叛美國人民信任的人,要為自己行為負責。」

