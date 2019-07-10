遊西湖必看《最憶是杭州》　為G20特別打造的「湖上表演」

▲《最憶是杭州》在西湖上演繹，融入中國元素。（圖／記者蔡紹堅攝，下同）

記者蔡紹堅／杭州報導

來到杭州必遊西湖，而入夜之後，許多遊客也會觀賞在西湖上展開的《最憶是杭州》演出，從結合湖光山色的表演中，回味白天遊覽的西湖美景，並可以觀賞到越劇、交響樂、民族樂、芭蕾舞蹈、民族舞蹈等中西結合的元素，以及高規格的全息投影技術。

▼表演融入湖光山色，觀眾可回味白天看過的西湖美景。

提起《最憶是杭州》可能很多人沒有太多的印象，但說起《印象西湖》就會有較多的了解，《最憶是杭州》就是以《印象西湖》為基礎，為2016年G20杭州峰會特別打造的大型水上情景表演交響音樂會，是大陸首次在戶外水上舞台舉辦大型交響音樂會。

▼表演為G20特別打造，結合中西文化。

演出由知名導演張藝謀執導，將舞台設置在西湖岳湖的水下三公分處，讓表演者在水上進行演出，以音樂搭配表演的方式進行，節目包含《春江花月夜》《梁祝》《天鵝湖》《歡樂頌》等，並結合了西湖的自然環境及全息投影的技術，觀眾在觀看的過程中，可以看到中西文化的碰撞，也能回味白天遊覽過的西湖景觀。

《最憶是杭州》的演出票房平均上座率達到80％以上，可說是來訪杭州的旅客必看的表演了，而表演中最受矚目的，就是西方芭雷舞經典《天鵝湖》，一排舞者會在真正的在「湖上」起舞，在全息投影技術的搭配下，把西湖變成「天鵝之湖」，仔細觀看，還能發現舞者的腳下激起點點水花，相當特殊。

《最憶是杭州》每晚7點45分在西湖演出，逢周五、周六在9點15分還會加演一場，不過必須注意的是，由於杭州冬季天氣寒冷，演出難度較高，設備也需要全面維護保養，因此表演會在每年的冬季（約12月）休演，到隔年春天（約3月）才會再次開演。

▼舞者真的在湖上跳起《天鵝湖》。