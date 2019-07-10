溫州東嶴「藍色海灣」修復　白色沙灘+海上半屏山成遊新熱點

▲佇立在海上的半屏山。（圖／記者陳政錄攝）

記者蔡紹堅／溫州報導

浙江溫州的「東嶴漁村」近年成為溫州旅遊新熱點，佇立在海中的「半屏山」，以及美麗的「藍色海岸」更受到許多攝影同好的喜愛。而這片藍色的海岸線是近年才人工修復完成的，白色的沙灘及藍色的海水形成出獨特海島風情，得益於此，周邊的觀光旅遊產業也蓬勃發展，民宿、海鮮排檔越開越多，為當地居民帶來穩定收入。

▼籠罩在霧中的半屏山。（圖／記者蔡紹堅攝，下同。）



東嶴的藍色海岸修復工程是近年向大陸國家海洋局爭取的項目，工程內容包含海岸修復、沙灘修復等，對海灣的保護、岸線的保護，還有環境設施的保護有很大的助益，修復岸線達135公尺，面積達1.84萬平方公尺，於2017年8月完工。

修復後的藍色海岸，多了一大片白淨的沙灘，搭配上碧海藍天，還有「半屏山」美景，吸引了眾多遊客的來訪。東嶴的旅遊業者表示，海岸修復完之後，景色非常優美，為了令得來不易的沙灘能永續保存，定期都會有淨灘活動，及沙灘保護工程，「受到颱風等天災侵襲時，沙灘可能會有流失的情況，所以除了已完成的修復工程外，後續的保護工作也非常重要。」

▼海灣整治後，吸引到許多遊客。

除了沙灘以外，東嶴村的海上風屏「半屏山」也是遊客來此必逛的景點，它佇立在海上，常令許多人聯想到高雄左營的「半屏山」，因此還出現了「半屏山，半屏山，一半在洞頭，一半在台灣」的典故。東嶴旅遊業者指出，遊客來到此地，多會搭乘遊艇出海，繞著半屏山航行，觀看奇特的礁岩景色，「早晨有點薄霧的時候，是出海遊覽半屏山的最佳時機，薄霧籠罩的海上礁岩，就像是古人所說的海上仙境、蓬萊仙島。」

東嶴村獨特的「石頭屋」建築風格，也成為此處一大特色。東嶴旅遊業者表示，東嶴近幾年開了許多民宿，並結合當地漁村特色，將舊有的石頭屋進行改造，廣受遊客好評，「遊客們來到東嶴大多會入住特色民宿，除了看海，還會到海鮮排檔享用美食，遊玩水上活動，很多人都說，這裡就像東方的地中海。」

▼東嶴村七夕古巷。

此外，東嶴還有獨特的「七夕文化」，居民為此做了很多文化挖掘的功課，現在每年的七夕情人節，都會湧入上萬名遊客，來此體驗扎七星亭、拜七星娘娘、成人禮、七夕福宴等活動。

東嶴旅遊業者指出，藍色海岸修復前，這裡的遊客並不多，修復之後，景美了，遊客也增加很多，居民的年均收入提高很多，每年約有20多萬人民幣，「在這個過程中，居民們也體會到，保護好自然環境，維持好傳統文化，才能讓村子有吸引人的特色，從而吸引到遊客，帶動旅遊觀光產業的發展。」

▼東嶴村陳府廟。