「第44屆世界遺產大會」2020年由中國在福建福州市承辦！

▲良渚古城遺址。（圖／CFP）



大陸中心／綜合報導

第43屆世界遺產大會主席加拉耶夫9日代表世界遺產委員會宣布，下一屆將於2020年由中國在福建省福州市承辦。此外，大會在6日說，「中國良渚古城遺址」成功申遺，獲准列入世界遺產名錄。據了解，目前中國世界遺產總數已達55處，位居世界第一。

世界遺產大會全稱為「聯合國教科文組織世界遺產委員會會議」，是聯合國教科文組織下屬的世界遺產委員會的例會，每年召開一次。會議的主要議題一般是審批哪些遺產可以錄入《世界遺產名錄》，並對已列入名錄的世界遺產的保護工作進行監督指導。

第43屆世界遺產大會在亞塞拜然的首都巴庫舉行，大會6日宣布，「中國良渚古城遺址」成功申遺。據了解，古城遺址位於浙江杭州餘杭區，為新石器時代晚期文化之一，距今約4300年至5300年，具備早期的國家形態。

良渚古城於1936年被發現，遺址群中發現有分佈密集的村落、墓地、祭壇等，出土物中以大量精美的玉禮器最具特色。目前已知的良渚古城是一個具有宮城、內城、外城和外圍水利系統四重結構的龐大都邑。其外圍水利系統是中國至今發現最早的大型水利工程遺址，也是目前已發現的世界上最早的水壩系統之一。

▼第43屆世界遺產大會。（圖／CFP）

