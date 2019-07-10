美商務部宣布對大陸、墨西哥預製結構鋼加徵關稅

▲美國為保本國鋼材，宣布將對大陸和墨西哥鋼製品加徵關稅。圖為明尼蘇達州一家煉鋼廠裡準備運出的鋼製品。(圖／達志影像／美聯社)

國際中心／綜合報導

「美聯社」報導，美國商務部周一(7月8日)宣布，美國將對從中國大陸和墨西哥進口的預製結構鋼(fabricated structural steel)加徵初步關稅，以懲罰兩國以不公平補助的方式支持該國製鋼業者。

預製結構鋼主要用在建築項目，例如：橋梁、建築物、立體停車塔、港口等。

報導稱， 美國商務部是在獲得一項調查結果後，作出上述的加徵關稅決定。商務部聲明中指出，之前應「美國鋼結構研究所」(AISC)在今年2月4日提交的申請，對從加拿大、中國大陸與墨西哥等國進口的預製鋼結構進行反補貼立案調查。

該部在初步調查結果中發現，從墨西哥與大陸進口的預製結購鋼獲得國內30.3%至177.43%的補助。 報導指出，美國商務部最終結論認為：加拿大的補助微乎其微，因此可以免加徵關稅，但大陸與墨西哥的輸美預製鋼材需被加徵關稅。

美國商務部同時表示，此一決定儘管只是初步的，但關稅即刻生效。

之前報導，今年5月17日，美國貿易代表辦公室發表聲明，宣佈取消對自加拿大和墨西哥進口的鋼鋁加征關稅，加、墨兩國也取消對美國商品徵收報復性關稅。

5月30日，美國總統川普宣布將於6月10日起對所有墨西哥輸美商品加徵5%關稅，以逼迫墨西哥面對從美、墨邊境入境美國的非法移民問題。

6月7日，川普表示，美墨已就邊境非法移民問題達成協議，對墨西哥加征關稅的計畫無限期暫停。