勤跑基層整合各方力量與資源　王金平：絕對不會脫黨參選　

▲前立法院長王金平9日出席「洪門108將金平之友會成立大會」，強調不會脫黨參選。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

立法院前院長王金平9日中午出席由洪門兄弟籌辦的「洪門108將金平之友會成立大會」，面對各方質疑退出國民黨初選，但仍動作頻頻，是否脫黨參選？王金平強調絕不會脫黨參選，勤跑基層是要整合各方力量；至於外界質疑洪門有黑道背景，是否會被與黑道畫上等號？王金平認為，選舉不分黑紅白綠青藍，只要正當活動，就會盡力參加。

洪門兄弟9日中午在桃園市桃園區晶悅國際飯店為王金平召集金平之友，但外界質疑洪門有黑道背景，媒體詢問是否會被與黑道畫上等號？王金平指出，選舉沒有分黑紅白綠青藍，只要是正當活動，就盡力參加。

王金平說，選舉本來就是要結合各方力量，今天出席地方大老如國民黨籍立委吳志揚、前立委盧嘉辰、陳根德、桃園市議員蘇家明、前議員邱德順等人、桃園軍人退伍協會、中華明星體育協會與多家宮廟代表都現身力挺。

▲前立法院長王金平9日出席「洪門108將金平之友會成立大會」，向支持者揮手致意。（圖／記者沈繼昌攝）

媒體也關心金平之友會數量眾多，外界猜測是否會脫黨參選？王金平強調，「沒有，我勤跑基層就是要整合各方的力量，匯集各方的資源，共同為2020年國民黨能夠重新獲得政權來努力奉獻」。

此外，王金平8日晚間參加台北市萬華區舉辦的餐會，登台時曾脫口「發動連署時要記得相挺」，被認為有意透過連署以取得參選總統正當性，王金平特別澄清說，他若是真正要連署的話，也是全國遍地開花一起去連署，但並沒有去安排，即使連署了100萬張也僅是連署而已，會不會用上又是另一回事，所以不必在意這些問題。

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