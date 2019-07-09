　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
地方 地方焦點

「察查賄選及暴力執行小組」成立　假消息與暴力都入列

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲桃園地檢署9日上午成立「查察賄選及暴力執行小組」9日舉行揭牌啟動儀式。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園地檢署9日上午成立「查察賄選及暴力執行小組」9日舉行揭牌啟動儀式。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

距離明年1月11日第15屆總統副總統與第10屆立法委員選舉僅剩6個月，桃園地檢署9日「查察賄選及暴力執行小組」揭牌啟動，由代理檢察長郭文東、桃園市警局長陳國進、桃園市調處處長汪仁成與市府政風處長鄧雅文等人共同揭牌，正式向查察賄選宣戰。

郭文東表示，由檢警調組成的桃園地區賄選查察團隊，針對明年總統、副總統與立委選舉，將嚴密追查賄選買票、賣票，暴力及假消息等妨害選舉行為，藉以端正選風，查賄除了政府機關，也仰賴桃園鄉親共同支持，民眾若檢舉總統、副總統候選人賄選者而被查獲者，將可獲頒1500萬元獎金，檢舉立法委選賄選者而查獲者，則可獲得1000萬元獎金。

▲桃園地檢署成立「查察賄選及暴力執行小組」，成員為明年總統、立委選舉賄選宣戰。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園地檢署成立「查察賄選及暴力執行小組」，成員為明年總統、立委選舉賄選宣戰。（圖／記者沈繼昌攝）

郭文東說，查察賄選光靠查賄團隊力量是不夠的，仍須仰賴桃園所有民眾共同支持協助，籲請民眾一起檢舉賄選，檢舉電話：0800-024099，有專人24小時受理接聽，檢舉人身分絕對保密。

桃園地檢署過去6年查察賄選由主任檢察官林秀敏專責，今年則將查賄重任交棒給主任檢察官康惠龍專責處理。

【更多新聞】

►中壢出租套房火警4嗆傷送醫　疑因電器使用不當釀災

►罷工17天虧損27億！長榮航空：盡量追回落後營收

►快訊／長榮罷工第17天正式落幕　勞資雙方簽下團體協約

ET快訊
吳宗憲拋震撼彈！等KID回來…卸下《玩很大》主持棒：已經想2
誤發登革熱簡訊損失1千萬？行政院澄清：災防簡訊是免費的
機師PO文要空服員送「特別餐」給反罷工者　傳長榮開鍘記2大過
哭訴被逼清屁股！郭芷嫣「南崁小辣椒」黑歷史曝光　朱學恒：事務

關鍵字：桃園查察賄選,揭牌啟動,假消息入列

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

收回1.2公頃田地自耕！林榮發學種夏雪芒果　甜美碩大賣到缺貨

通緝犯開車拖行警員！他急開4槍...意外擊斃耍狠男　檢：用槍合理不起訴

阿婆跪姿趴地「看公車時刻表」！民眾目擊傻眼怒轟：要老人家接地氣？

南檢「查察賄選及暴力執行小組」揭牌　目前接獲3案情資

「察查賄選及暴力執行小組」成立　假消息與暴力都入列

車撞了還在睡！　男子酒測0.34駕車撞花圃：我只是太累才睡著

「查察賄選及暴力執行小組」揭牌　基檢查賄行動全面啟動

台南市本土登革熱病例累計6例　進行化學防治與消毒

譚雅婷勇奪2019年世界盃射箭賽柏林站銅牌　世界排名晉升第一

台南芒果季採購人潮眾多　玉井分局加強例假日交通疏導

跟屁蟲行李箱免手推+自動跟隨！　機場實測CowaRobot R1旅客嚇傻

韓國瑜上台「沐浴歡呼聲」整整1分鐘　喊話綠軍：你支持蔡日子有更好嗎？

1年未見！暖妻串通親友獻驚喜 30歲軍人飆男兒淚：怎麼辦到的...

真人版《花木蘭 》預告　2020年春天

「樂童」妹妹翻唱阿拉丁《Speechless》 英文咬字超標準好聽到起雞皮！！

哥哥幫剪指甲汪「恐龍臉」嚇唬 一知換馬麻接手秒變無辜臉XD

造反啦～叛逆鸚鵡撂狠話狂嗆爸 舉腳耍壞凶巴巴「再吵打你喔！」

狠心飼主推牠下車綠燈亮就開走　米克斯緊盯車尾跟在後面跑

漂亮的女議員應該「認真做功課」　潘恆旭為發財嗆黃捷：別見獵心喜

寄居蟹將「詭笑嬰兒頭」當家　背著緩步入海...網：我們做了什麼

收回1.2公頃田地自耕！林榮發學種夏雪芒果　甜美碩大賣到缺貨

通緝犯開車拖行警員！他急開4槍...意外擊斃耍狠男　檢：用槍合理不起訴

阿婆跪姿趴地「看公車時刻表」！民眾目擊傻眼怒轟：要老人家接地氣？

南檢「查察賄選及暴力執行小組」揭牌　目前接獲3案情資

「察查賄選及暴力執行小組」成立　假消息與暴力都入列

車撞了還在睡！　男子酒測0.34駕車撞花圃：我只是太累才睡著

「查察賄選及暴力執行小組」揭牌　基檢查賄行動全面啟動

台南市本土登革熱病例累計6例　進行化學防治與消毒

譚雅婷勇奪2019年世界盃射箭賽柏林站銅牌　世界排名晉升第一

台南芒果季採購人潮眾多　玉井分局加強例假日交通疏導

收回1.2公頃田地自耕！林榮發學種夏雪芒果　甜美碩大賣到缺貨

通緝犯開車拖行警員！他急開4槍...意外擊斃耍狠男　檢：用槍合理不起訴

出門驚見車上多出鄰居對街貓疼愛的「心意」　上千網友暖翻

又要洗澡？　臭臉柴氣炸叼小熊維尼「頂罪」：洗它就好了啦

萌翻了！哈根達斯首波中秋冰淇淋月餅是玩具總動員聯名款

【廣編】聽說2019年有新都市傳說　那是…

北檢「科技查賄」首度亮相！追金流隔空對質　10月全國連線

吳宗憲拋震撼彈！等KID回來...卸下《綜藝玩很大》主持棒：已經想2年了

張基龍習慣「行動」追愛　撩大13歲姊姊羞爆：私下找她練習

「南嵌小辣椒」郭芷嫣嗆電爆、加料　涉恐嚇罪警發通知約談調查

女同事傳睡衣照！木頭男秒石化　見「清涼銷魂引誘」網：逆天單身派

地方熱門新聞

10道宴席菜只要2000元　大..

台南市開山里全里戶內外化學防治

東大門夜市受災區管制　攤商哀嘆..

八卦山山泉水　洗隧道的汙垢水

監警稽查　杜絕電動自行車改裝

台南市民登山失蹤特搜分隊搜救

廢棄物清運所託非人警察找上門

挽救竹山天梯人潮　林明溱擬設澳..

台南市登革熱防疫顧問團成軍

搭公車接地氣　梅山阿婆趴地看時..

韓國瑜租屋曝光！議員大比對揭露..

瓏豐水產驚傳倒閉！公司遭黑道包..

台南環保教育夏令營探索環境變遷

洪國輝台灣愛情油畫個展引話題

更多熱門

讀者迴響

發燒話題

龍捲風 花木蘭 吳宗憲 黃曉明Angelabay 登革熱 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 范冰冰李晨分手 金曲獎 宋仲基宋慧喬 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 王令麟 長榮罷工 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 王令麟 地震 羅志祥于大夢 NBA選秀 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 王令麟 秦偉性侵 李兆基 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 王令麟 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 王令麟 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 王令麟 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 館長練喻軒

熱門新聞

即／郭芷嫣認了　加料是她說的

嬤腳冷借襪子保暖　孫子一看崩潰

嗆去死！女韓粉道歉：被設計羞辱

郭芷嫣黑歷史曝光：擦老外屁股的不是她

遊迪士尼遺失水瓶！她已放棄結局暖爆

2歲小海綿機場大吼「妳要去哪？」

林志成4金句狂勸退！館長一回萬人笑爛

網爆台大醫畢業？郭芷嫣學歷曝光

買站票搭普悠瑪！她挨轟：請妳下車

即／京都花見小路傳火警　餐廳遭噬

女友偷飛日本驚喜！ABC男友崩潰關門

正妹老師連PO「限定泳衣照」！

唐綺陽／2019下半年完整運勢！

野生「大咖南韓女神」現身瑞豐夜市

張克帆暴風狂減16kg「瘦回瓜子臉」

更多

最夯影音

更多

跟屁蟲行李箱免手推+自動跟隨！　機場實測CowaRobot R1旅客嚇傻

韓國瑜上台「沐浴歡呼聲」整整1分鐘　喊話綠軍：你支持蔡日子有更好嗎？

1年未見！暖妻串通親友獻驚喜 30歲軍人飆男兒淚：怎麼辦到的...

真人版《花木蘭 》預告　2020年春天

「樂童」妹妹翻唱阿拉丁《Speechless》 英文咬字超標準好聽到起雞皮！！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面