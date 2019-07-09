「察查賄選及暴力執行小組」成立　假消息與暴力都入列

▲桃園地檢署9日上午成立「查察賄選及暴力執行小組」9日舉行揭牌啟動儀式。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

距離明年1月11日第15屆總統副總統與第10屆立法委員選舉僅剩6個月，桃園地檢署9日「查察賄選及暴力執行小組」揭牌啟動，由代理檢察長郭文東、桃園市警局長陳國進、桃園市調處處長汪仁成與市府政風處長鄧雅文等人共同揭牌，正式向查察賄選宣戰。

郭文東表示，由檢警調組成的桃園地區賄選查察團隊，針對明年總統、副總統與立委選舉，將嚴密追查賄選買票、賣票，暴力及假消息等妨害選舉行為，藉以端正選風，查賄除了政府機關，也仰賴桃園鄉親共同支持，民眾若檢舉總統、副總統候選人賄選者而被查獲者，將可獲頒1500萬元獎金，檢舉立法委選賄選者而查獲者，則可獲得1000萬元獎金。

▲桃園地檢署成立「查察賄選及暴力執行小組」，成員為明年總統、立委選舉賄選宣戰。（圖／記者沈繼昌攝）

郭文東說，查察賄選光靠查賄團隊力量是不夠的，仍須仰賴桃園所有民眾共同支持協助，籲請民眾一起檢舉賄選，檢舉電話：0800-024099，有專人24小時受理接聽，檢舉人身分絕對保密。

桃園地檢署過去6年查察賄選由主任檢察官林秀敏專責，今年則將查賄重任交棒給主任檢察官康惠龍專責處理。

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