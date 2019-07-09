開山里全台最大里？　王金平告訴你最大在這裡

▲王金平對於疾管署誤發簡訊發表看法，並PO出自己畫的蚊子。（圖／翻攝自台灣公道伯王金平臉書）

政治中心／綜合報導

疾管署9日針對台南市中西區開山里發佈登革熱警訊，然而卻因為系統問題，讓全國民眾都收到簡訊，引發網友笑說「開山里全台里」、「開山里到底在哪？」對此，前立法院長王金平也要告訴大家，全台最大里、最小里到底在哪裡。

王金平在臉書表示，很多人都收到台南開山里的登革熱疫情簡訊，經查是細胞廣播系統設定出問題，讓原本只發送周遭2公里的居民，不小心錯發至全台。

王金平提醒，登革熱不只是台南或高雄的事，全台灣的鄉親都應該共同來關心、預防，平時掌握巡、倒、清、刷四原則，一起遠離登革熱孳生源。

王金平說明，「巡」是巡視環境，查看有無積水容器；「倒」是將積水倒掉，容器倒放；「清」是清除多餘的閒置容器；「刷」是容器勤刷洗，去除病媒蚊蟲卵。

最後，王金平還說，開山里不是台灣最大里，面積最大的是高雄市桃源區梅山里，而面積最小的是新北市板橋區赤松里。

對於疾管署警訊誤發，行政院長蘇貞昌9日受訪時表示，防疫固然應該料敵從寬，但這是明顯的錯誤，應該主管部會嚴格來檢查，不要再發生，也向國人表示歉意，至於有媒體報說因此有高額的費用，這是誤傳，相關單位會給大家說明。