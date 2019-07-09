鐵路勇警李承翰殉職！　警署急修「警械條例」保障用槍權

記者張君豪／台北報導

鐵路勇警李承翰英勇奪刀殉職，警政署長陳家欽今（9日）下午在警政署全國主管署務會報前接受媒體訪問表示，基層對於警械使用條例修法有很多意見，目前警政署正在修正並送內政部審議通過、未來修法有兩個重點，「首先是成立警槍使用審議委員會、對於警員用槍進行審議、提供檢察官、法官參考；其次是國賠部分，讓警員勇於執法、不用面對民事或當事人追償」，希望藉此讓同仁勇於用槍、用有法律配套保障警員執勤用槍。





▲警政署長陳家欽在9日今天署務會報強調將修法保障警員用槍權。（圖／記者張君豪翻攝）

日前警政署長NPA臉書粉絲專頁有員警提出建議，希望不要再配過多配備，因為腰帶根本掛不上、以及如何加強訓練部分。對此警政署長陳家欽則回應：「今天招開臨時署務主管會報，邀請全國370位基層代表，就是要針對這些問題討論。」

陳家欽表示，關於警用裝備部分，包含配備辣椒水、電擊槍等，目前面對各種狀況，對於防衛性裝備需採購哪些？以及教育訓練如何搭配防禦裝備進行處置？「現在就是要朝現代化、科技化、虛擬實境且無劇本的訓練方式邁進。」

陳家欽希望藉此能提高員警作戰能力和應變能力，保障員警執勤安全；目前設備有不足或需汰換處，考慮執勤員警實用性、便利性、安全性，今天這場會議會以專業考量進行全面討論。

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