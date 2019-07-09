殉職警未出殯...表揚大會被罵翻！　台鐵緊急滅火這樣說

▲台鐵表揚大會被罵翻。（圖／記者翁伊森攝，下同）

記者胡順惠／台北報導

25歲的鐵路警察李承翰3日晚間遭逃票乘客刺肚，保護整車乘客殉職的舉動感動所有人，台鐵局8日舉辦大會表揚事件中的有功人員，並默哀1分鐘，有警員質疑「屍骨未寒，頭七還沒過，辦什麼表揚大會？」台鐵局表示，表揚會主要是要安頓人心，積極提出改善作為，希望警員的生命不要白白犧牲，表揚會前也默哀1分鐘，希望能夠建構一個旅客安全的乘車環境。

台鐵8日在嘉義火車站大廳舉辦「152列次事件有功人員公開表揚」活動，台鐵局長張政源帶領眾人為英勇犧牲的李承翰默哀1分鐘，隨即頒發感謝狀給有功人員，包含高雄車班車長傅至宏、嘉義車班車長沈俊吉、嘉義站站長林文欽、嘉義站職務代理人呂秉諭及警員張宇哲、李春霖等人；同時致贈鼓勵金給鐵警局嘉義派出所、市警局長榮派出所警員。

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▲現場人員為警察李承翰默哀1分鐘。

不過台鐵的表揚大會卻被網友罵翻，更有警員直批「改天死的如果是列車長，警察這邊公開表揚，尤其在還沒公祭前就大肆表揚，鐵路局你們覺得如何？」台鐵局對此說明，表揚會主要是要安頓人心，積極提出改善作為，希望警員的生命不要白白犧牲，表揚會前也默哀1分鐘，希望能夠建構一個旅客安全的乘車環境。

台鐵局重申，表揚會中已提出4點防範要點，像是嚴格執行無票旅客不得進站乘車，建構車廂內的監視器等，做為改善作為，希望不要再有類似事件發生，另外，也肯定保護乘客安全的有功人員，希望透過鼓勵他們的英勇作為，未來更加保護乘客安全，也能夠跟鐵路警察全力配合，共同預防犯罪。

為確保公共運輸安全，台鐵局提出4點策進作為：

一、嚴格執行無票旅客不得進站乘車措施。

二、簡易、招呼站除原有鐵路警察巡邏箱外，另協調地方警察局增設巡邏箱，提高車站見警率，並逐年編列預算改善車站監視系統，預計110年全數完成。

三、針對列車維安作為部分，本局既有車輛於車廂內皆已設置緊急對講機，至於臺鐵局新購城際列車600輛及通勤電聯車520輛部分，每個車廂均設置監視器及緊急對講機作為緊急連絡列車長及司機員之用，現有通勤電聯車規劃於車廂內增設監視器，預計110年全數完成。

四、於7月11日將邀集鐵路警察局及相關單位針對突發性暴力事件防範及乘務人員、員警值勤安全維護等，進行研商檢討，並於108年7月15日前提出精進改善措施。