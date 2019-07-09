　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

殉職警未出殯...表揚大會被罵翻！　台鐵緊急滅火這樣說

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 台鐵152列次事件有功人員公開表揚。（圖／記者翁伊森攝）

▲台鐵表揚大會被罵翻。（圖／記者翁伊森攝，下同）

記者胡順惠／台北報導

25歲的鐵路警察李承翰3日晚間遭逃票乘客刺肚，保護整車乘客殉職的舉動感動所有人，台鐵局8日舉辦大會表揚事件中的有功人員，並默哀1分鐘，有警員質疑「屍骨未寒，頭七還沒過，辦什麼表揚大會？」台鐵局表示，表揚會主要是要安頓人心，積極提出改善作為，希望警員的生命不要白白犧牲，表揚會前也默哀1分鐘，希望能夠建構一個旅客安全的乘車環境。

台鐵8日在嘉義火車站大廳舉辦「152列次事件有功人員公開表揚」活動，台鐵局長張政源帶領眾人為英勇犧牲的李承翰默哀1分鐘，隨即頒發感謝狀給有功人員，包含高雄車班車長傅至宏、嘉義車班車長沈俊吉、嘉義站站長林文欽、嘉義站職務代理人呂秉諭及警員張宇哲、李春霖等人；同時致贈鼓勵金給鐵警局嘉義派出所、市警局長榮派出所警員。

請繼續往下閱讀...

▲▼ 台鐵152列次事件有功人員公開表揚。（圖／記者翁伊森攝）

▲現場人員為警察李承翰默哀1分鐘。

不過台鐵的表揚大會卻被網友罵翻，更有警員直批「改天死的如果是列車長，警察這邊公開表揚，尤其在還沒公祭前就大肆表揚，鐵路局你們覺得如何？」台鐵局對此說明，表揚會主要是要安頓人心，積極提出改善作為，希望警員的生命不要白白犧牲，表揚會前也默哀1分鐘，希望能夠建構一個旅客安全的乘車環境。

台鐵局重申，表揚會中已提出4點防範要點，像是嚴格執行無票旅客不得進站乘車，建構車廂內的監視器等，做為改善作為，希望不要再有類似事件發生，另外，也肯定保護乘客安全的有功人員，希望透過鼓勵他們的英勇作為，未來更加保護乘客安全，也能夠跟鐵路警察全力配合，共同預防犯罪。

為確保公共運輸安全，台鐵局提出4點策進作為：

一、嚴格執行無票旅客不得進站乘車措施。

二、簡易、招呼站除原有鐵路警察巡邏箱外，另協調地方警察局增設巡邏箱，提高車站見警率，並逐年編列預算改善車站監視系統，預計110年全數完成。

三、針對列車維安作為部分，本局既有車輛於車廂內皆已設置緊急對講機，至於臺鐵局新購城際列車600輛及通勤電聯車520輛部分，每個車廂均設置監視器及緊急對講機作為緊急連絡列車長及司機員之用，現有通勤電聯車規劃於車廂內增設監視器，預計110年全數完成。

四、於7月11日將邀集鐵路警察局及相關單位針對突發性暴力事件防範及乘務人員、員警值勤安全維護等，進行研商檢討，並於108年7月15日前提出精進改善措施。

ET快訊
吳宗憲拋震撼彈！等KID回來…卸下《玩很大》主持棒：已經想2
誤發登革熱簡訊損失1千萬？行政院澄清：災防簡訊是免費的
機師PO文要空服員送「特別餐」給反罷工者　傳長榮開鍘記2大過
哭訴被逼清屁股！郭芷嫣「南崁小辣椒」黑歷史曝光　朱學恒：事務

關鍵字：表揚大會,李承翰,台鐵局

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「南嵌小辣椒」郭芷嫣嗆電爆、加料　涉恐嚇罪警發通知約談調查

收到顧龍骨配方！婆婆抓10帖勸吃「月子餐給老公」　豬隊友補槍…準媽無奈

特／芷嫣，妳的玩笑不好笑　「為理想奮鬥要有底線」傷害同事等同傷害自己

機師PO文要空服員送「特別餐」給反罷工者　長榮開鍘記2大過免職

殉職警未出殯...表揚大會被罵翻！　台鐵緊急滅火這樣說

公車刷卡新制上路9日！新北接獲「27件溢扣投訴」　交通局稽查最重罰9萬

東北角玩2天熱炸！小資女最大殘念「該買車出遊」　他一聽陷深思...網破盲點

發現公園一堆人練太極拳！韓國武術狂熱藝術家駐村駁二 　創作太極動畫

有這麼倒楣嗎？台中38歲工人「嚼檳榔15年」　口腔潰瘍2周慘罹癌

更新／西南風來亂！午後雨勢明顯屏東「大雷雨」警戒　3縣市續大雨特報

跟屁蟲行李箱免手推+自動跟隨！　機場實測CowaRobot R1旅客嚇傻

韓國瑜上台「沐浴歡呼聲」整整1分鐘　喊話綠軍：你支持蔡日子有更好嗎？

1年未見！暖妻串通親友獻驚喜 30歲軍人飆男兒淚：怎麼辦到的...

真人版《花木蘭 》預告　2020年春天

「樂童」妹妹翻唱阿拉丁《Speechless》 英文咬字超標準好聽到起雞皮！！

哥哥幫剪指甲汪「恐龍臉」嚇唬 一知換馬麻接手秒變無辜臉XD

造反啦～叛逆鸚鵡撂狠話狂嗆爸 舉腳耍壞凶巴巴「再吵打你喔！」

狠心飼主推牠下車綠燈亮就開走　米克斯緊盯車尾跟在後面跑

漂亮的女議員應該「認真做功課」　潘恆旭為發財嗆黃捷：別見獵心喜

寄居蟹將「詭笑嬰兒頭」當家　背著緩步入海...網：我們做了什麼

「南嵌小辣椒」郭芷嫣嗆電爆、加料　涉恐嚇罪警發通知約談調查

收到顧龍骨配方！婆婆抓10帖勸吃「月子餐給老公」　豬隊友補槍…準媽無奈

特／芷嫣，妳的玩笑不好笑　「為理想奮鬥要有底線」傷害同事等同傷害自己

機師PO文要空服員送「特別餐」給反罷工者　長榮開鍘記2大過免職

殉職警未出殯...表揚大會被罵翻！　台鐵緊急滅火這樣說

公車刷卡新制上路9日！新北接獲「27件溢扣投訴」　交通局稽查最重罰9萬

東北角玩2天熱炸！小資女最大殘念「該買車出遊」　他一聽陷深思...網破盲點

發現公園一堆人練太極拳！韓國武術狂熱藝術家駐村駁二 　創作太極動畫

有這麼倒楣嗎？台中38歲工人「嚼檳榔15年」　口腔潰瘍2周慘罹癌

更新／西南風來亂！午後雨勢明顯屏東「大雷雨」警戒　3縣市續大雨特報

又要洗澡？　臭臉柴氣炸叼小熊維尼「頂罪」：洗它就好了啦

萌翻了！哈根達斯首波中秋冰淇淋月餅是玩具總動員聯名款

【廣編】聽說2019年有新都市傳說　那是…

北檢「科技查賄」首度亮相！追金流隔空對質　10月全國連線

吳宗憲拋震撼彈！等KID回來...卸下《綜藝玩很大》主持棒：已經想2年了

張基龍習慣「行動」追愛　撩大13歲姊姊羞爆：私下找她練習

「南嵌小辣椒」郭芷嫣嗆電爆、加料　涉恐嚇罪警發通知約談調查

猛！「8屆金手套得主」採訪明星賽　竟當眾接殺全壘打

含羞草日記MV超洗腦！無違和「太陽拳」閃瞎10萬人

吳宗憲互槓館長...臉書被灌爆！　「你是智X喔」撂狠話：等我反撲你會受不了

蔡依林低胸禮服爆出北半球！　美照拍攝花絮曝光...網笑翻：辛苦了

生活熱門新聞

即／郭芷嫣認了　加料是她說的

郭芷嫣黑歷史曝光：擦老外屁股的..

遊迪士尼遺失水瓶！她已放棄結局..

林志成4金句狂勸退！館長一回萬..

網爆台大醫畢業？郭芷嫣學歷曝光

長榮才報警　郭芷嫣坦承：我說的

南台大雨3天！今年恐4個颱風侵..

機師PO文　送特別餐給反罷工者

郭芷嫣公布15張對話截圖還原真..

分手就後悔一輩子！讓前任哭哭的..

他喊：帶妳港澳3日遊！愛妻喜噴..

郭芷嫣認說加料！王浩宇挺長榮開..

郭芷嫣認了　長榮：對聲明真偽存..

想跟館長打？林志成北上：金主出..

更多熱門

相關新聞

台鐵殺警嫌最終目的曝光　要去總統府

7月3日晚間台鐵爆發史上第一起火車殺人事件，54歲的鄭姓男子持刀刺死25歲的鐵路警察李承翰。案發後，鄭嫌遭台鐵人員、熱心旅客制伏，最後被法院裁定收押。本刊調查，鄭嫌案發當天帶著工作用的尖刀，還買了一把水果刀，先前往台南市議員郭清華服務處，針對保險糾紛想找議員陳情，由於議員不在，後來他才搭上自強號列車，準備到台北開記者會，並打算到總統府陳情。鄭嫌情緒不穩、身懷雙刀，若真到了台北，恐怕會釀成更嚴重的傷亡。

殉職警還沒出殯…台鐵辦表揚大會　警：學弟屍骨未寒

潘恒旭稱沒聽過丟筆習俗！王定宇狠譏草包

台鐵表揚大會不見笑顏　呂秉諭嘆：社會病了

蘇貞昌摔筆？禮儀公司、家屬澄清

讀者迴響

發燒話題

龍捲風 花木蘭 吳宗憲 黃曉明Angelabay 登革熱 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 范冰冰李晨分手 金曲獎 宋仲基宋慧喬 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 王令麟 長榮罷工 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 王令麟 地震 羅志祥于大夢 NBA選秀 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 王令麟 秦偉性侵 李兆基 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 王令麟 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 王令麟 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 王令麟 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 館長練喻軒

熱門新聞

即／郭芷嫣認了　加料是她說的

嬤腳冷借襪子保暖　孫子一看崩潰

嗆去死！女韓粉道歉：被設計羞辱

郭芷嫣黑歷史曝光：擦老外屁股的不是她

遊迪士尼遺失水瓶！她已放棄結局暖爆

2歲小海綿機場大吼「妳要去哪？」

林志成4金句狂勸退！館長一回萬人笑爛

網爆台大醫畢業？郭芷嫣學歷曝光

買站票搭普悠瑪！她挨轟：請妳下車

即／京都花見小路傳火警　餐廳遭噬

女友偷飛日本驚喜！ABC男友崩潰關門

正妹老師連PO「限定泳衣照」！

唐綺陽／2019下半年完整運勢！

野生「大咖南韓女神」現身瑞豐夜市

張克帆暴風狂減16kg「瘦回瓜子臉」

更多

最夯影音

更多

跟屁蟲行李箱免手推+自動跟隨！　機場實測CowaRobot R1旅客嚇傻

韓國瑜上台「沐浴歡呼聲」整整1分鐘　喊話綠軍：你支持蔡日子有更好嗎？

1年未見！暖妻串通親友獻驚喜 30歲軍人飆男兒淚：怎麼辦到的...

真人版《花木蘭 》預告　2020年春天

「樂童」妹妹翻唱阿拉丁《Speechless》 英文咬字超標準好聽到起雞皮！！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面