萬安演習警報剛響「重機單車相撞」　騎士犁田撞電桿爆頭亡！

▲重機騎士在萬安演習當天，撞上騎腳踏車穿越路口的老翁結果摔倒慘死。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

5月27日北部舉辦萬安演習，台北市萬華區卻發生一起黃牌重機衝撞騎腳踏車過馬路老翁的驚悚死亡車禍，騎著黃牌Yamaha R3重機的騎士因閃避不及、加上當天陰雨濕滑，整輛車摔倒後騎士頭部撞擊到分隔島上的電線桿、雖經119緊急送往醫院救治仍傷勢過重宣告不治。這起在萬安演習警報響起發生的重大車禍，警方正調查肇事責任歸屬。

▲路口監視器錄下整段車禍發生過程。（圖／記者張君豪翻攝）

這起車禍發生在北部萬安演習當天下午1點30分、袁姓男子（19歲）騎著藍白色的YAMAHA黃牌重機R3行經環河南路、當時萬安演習警報聲剛響起；騎乘腳踏車的陳姓老翁（81歲）聽聞警報打算穿越環河南路巷口到對向騎樓躲避，卻遭行經環河南路2段的騎士撞上，腳踏車整個摔落在地，騎士的黃牌重機也打滑傾倒。

▲萬華警分局華江所長張翔舜說明案情。（圖／記者張君豪翻攝）

袁姓男子摔車後人噴出撞到路中央分隔島上的電線桿，整個人陷入昏迷，雖經警員到場通之119送往台大醫院急救，但騎士仍因頭部受創嚴重後來宣告不治。轄區萬華警分局華江派出所長張翔舜表示，車禍發生當下，為兩車前輪對撞，但因當時路口號誌正在變換，詳細肇事責任有待後續鑑定分析；警方先將陳姓老翁暫依過失致死罪嫌移送。

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