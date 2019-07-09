勇警殉職　警署全國擴大主管會報邀370名基層參與默哀1分鐘

▲警政署長陳家欽在9日今天署務會報率全國警高層，會場內為鐵路勇警李承翰默哀一分鐘。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

針對日前鐵路警察嘉義派出所勇警李承翰奪刀殉職，9日警政署19年第7次擴大主管會報全國警方高層將對該警殉職意外進行探討；警政署長陳家欽致詞表示：「我以無比沉重而嚴肅的心情召開這場會議，因為我們失去了一位英勇壯烈、為民犧牲的弟兄─李承翰同仁。」現場與會全體警官、員並為李承翰起立默哀一分鐘。

▲警政署長陳家欽在9日今天署務會報率全國警高層為鐵路勇警李承翰默哀一分鐘。（圖／記者張君豪翻攝）

陳家欽指出：「我們現在的警察制度、勤務方式、應勤裝備並非一無是處，仍是有健全的一面，但各種工作面向，都潛在不可預期的風險」陳家欽表示：「無論是巡邏、臨檢、備勤處理突發狀況，乃至偵辦刑案、逮捕人犯等，都存在許多危險的因素。多少第一線同仁期待擁有執法的安全與尊嚴；多少我們的眷屬期盼他們出勤的爸爸、媽媽、先生、太太能夠平安歸來。身為幹部，我們應該看到，也應該要感受到，同仁的心聲與期待。」

▲警政署長陳家欽受訪表示將修法改進鐵路警察執勤方式。（圖／記者張君豪翻攝）

陳家欽說：今天召開這場擴大主管署務會報，邀請370名基層同仁共同與會。大家應該要瞭解今天這場會議並非一時性回應同仁和社會各界，而是要認真、深入地探討每一個同仁面臨的問題，做出最大的改變與興革，讓未來我們執勤更安全、執法更有尊嚴。大家必須以這樣的態度來面對今天的會議。

警政署指出：總統與行政院蘇院長都一致關心大家的執勤安全，並全力支持全國警方所需求的人力與裝備。我們要痛定思痛，掌握改變、改革的契機，針對裝備、訓練不足，需強化之處；或是法律面需保障員警尊嚴與安全的，我們必須深切檢討。

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