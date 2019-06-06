水電工很會！租公寓竊電挖礦　整棟樓好悶熱鄰居抓狂了

記者張君豪／台北報導

刑事局日前破獲一水電工租用公寓竊電挖比特幣的奇特案例；警方指出，近來彼特幣價格水漲船高，每一枚價格高達9000美金折合台幣約30萬、該水電工程租公寓偷接台電公用電路，藉此偷電挖礦在舊公寓內裝設124台挖礦機，但因耗能實在太大，鄰居發現這位「新鄰居」來後整棟公寓溫度頻頻飆升，憤而檢舉，警方破案後台電粗估將求償竊電損失550萬。

▲林姓水電工異想天開在桃園市承租舊公寓竊電挖礦。（圖／記者張君豪翻攝）

▲林姓水電工在桃園市竊電挖比特幣，台電人員發現的跨接竊電線路。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局偵二大隊指出，由於比特幣等虛擬貨幣單價高昂，目前市價一枚約9千美金，折合台幣30萬元左右，但挖取比特幣必須透過挖礦電腦機進行運算，透過演算法取得獲利，因電腦演算屬於高度密集耗能行為，因此挖礦獲利之多寡很大因素取決於電費成本上，林姓水電工（26歲、多項前科）因此在5月底承租舊公寓偷電挖礦賺取暴利。

▲刑事局偵二大隊第二隊長黃維和說明案情。（圖／記者張君豪攝）

刑事局偵二大隊接獲線報後，日前會同台電稽查課人員至桃園市桃園區中正二街附近展開地毯式調查，稽查人員發現一公寓大門有一偽裝開關箱，歹徒以障眼法製造看似該處無竊電情形，實際偷接線路則從門外柱子引接屋內供竊電設備使用，加上2樓住戶門外可聽到挖礦機轟隆風扇散熱高頻運轉聲音，警方據此鎖定林嫌竊電地點。

刑事局與新北市海山警分局共組專案小組，日前申請搜索票後於6月4日進入該址，查扣挖礦電腦機共124台、wifi分享器1台、路由器1台及筆記型電腦1台。林嫌到案後坦承竊電，但否認有挖到彼特幣獲利，也拒絕交出比特幣虛擬帳戶供警察巡；警訊後以觸犯竊盜罪、電業法將他移送法辦，台電調查後粗估將求償550萬元竊電損失。

台電人員說：偷電挖虛擬貨幣行為，因擺設大量挖礦機運作會產生高溫，有可能發生電線短路引發火災，民眾如有發現可疑電線亂接、竊電情資可提供台電或警方偵辦。

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