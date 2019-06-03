獨 ／建中生惡搞「蔣公銅像→薩諾斯」惹爭議　校友揚言提告

▲建國中學畢委會裝扮「薩諾斯」蔣公銅像引發部分校友委律師發函揚言提告。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

全台第一志願建國中學將舉行畢業典禮，學生發揮創意將蔣公銅像裝扮成復仇者聯盟反派角色「薩諾斯」搭上漫威英雄哽引發話題，但有網友指出建中畢籌會卻收到來自「台北市建中1977同學會」寄發律師信函要求「畢聯會執意要把蔣公銅像扮成超級大惡棍薩諾斯，涉及多重法律爭議，請盡速去除薩諾斯之造型」甚至揚言提告。

對此，有網友PO文認為小題大作，且違反建國中學辦學以來自由開放的傳統校風。目前擔任台灣青年民主協會副理事長、同時也是建國中學69屆校友的何蔚慈3日下午在臉書發文表示，面對有自稱建中校友委託律師發函警告、他實在不以為然：「思考許久實在不知道可以告什麼耶，之前對蔣公陵寢潑漆是用毀損罪，扮裝也不構成毀損，甚至也是得校方同意。」「刑法上也只有處罰侮辱孫中山遺像……，實在想不到還能告什麼……又有甚麼多重法律爭議。」

▲建國中學畢委會裝扮「薩諾斯」蔣公銅像引發部分校友委律師發函揚言提告。（圖／記者張君豪翻攝）

何蔚慈並指出，裝置建中校園內的蔣公銅像，已經成為建中畢業生歷年的傳統、多年來也獲校方支持，日前徐建國校長受訪也表示，「在學校的立場，我們對我們蔣公銅像並沒有汙衊或惡意，裡面呢，我們讓學生有一些創意，能發揮在他們主題上面。」



何慰慈不禁感嘆：真的如律師信來函內容，有部分校友寧願把錢花在這種地方，「請律師事務所發函用法律來嚇嚇不懂法律的高中生….真心建議校友，錢太多的話可以多捐錢改善學校的各種設備喔！」也有網友風趣回應：「堅持漫威提告：拿蔣介石侮辱薩諾斯實在太過分了！」

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