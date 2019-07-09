台鐵「殉職勇警告別式」前夕開表揚大會　警界握拳：學弟屍骨未寒

▲殉職勇警屍骨未寒台鐵開表揚大會，底下網友譙翻天，台鐵說明澄清。（圖／畫面翻攝fun臺鐵）

記者邱中岳／台北報導

鐵路警察李承翰因處理逃票糾紛，慘遭鄭姓嫌犯捅肚殉職，而原定5日鐵警的表揚大會因此取消，李承翰也將於16日舉辦告別式。但台鐵8日卻舉辦表揚大會，認為台鐵同仁及時「妥善處理」，讓許多警察在下方紛紛留言痛批。

台鐵在8日上午9時許，在嘉義火車站大廳辦理「152列次事件有功人員公開表揚」，甚至還大動作將照片po上臉書社團《fun臺鐵》，但卻遭網友質疑，「列車長到底做了甚麼？」有網友更說，「是在表揚什麼意思的？很白X！」

有網友在下面留言，為了鐵路警察殉職，一直在想對策，壓力大到眼睛都快瞎了，你們還辦表揚？最後更直言「我學弟屍骨未寒啊」，最後更po出一張「紅眼」照片，另外有網友說到，「逃票是重要的問題嗎？列車長的處置呢？不用檢討嗎？」

許多警界人士看到此貼文均表示感概，而台鐵部分則指出，表揚會主要是要安頓人心，積極提出改善作為，希望警員的生命不要白白犧牲，表揚會前也為他默哀一分鐘，也希望能夠建構一個旅客安全的乘車環境。

台鐵局因此在表揚會中提出四點防範要點，例如，嚴格執行無票旅客不得進站乘車，建構車廂內的監視器等，做為改善作為，希望不要再有類似事件發生。

另外，也肯定保護乘客安全的有功人員，希望透過鼓勵他們的英勇作為，未來更加保護乘客安全，也能夠跟鐵路警察全力配合，共同預防犯罪。

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