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超揪心！台灣漫畫家挑戰多元成家故事　各界大咖力推：沒看過是人生遺憾

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▲▼ 台灣漫畫家HOM（鴻）《大城小事》。挑戰愛情和家庭的定義，探討多元成家等議題（圖／時報出版）
▲台灣漫畫家HOM（鴻）作品《大城小事》，挑戰愛情和家庭的定義。（圖／時報出版）

記者林育綾／綜合報導

台灣漫畫家HOM（鴻）曾獲金漫獎和多次入圍肯定，推出《大城小事》系列作品廣受好評，最新一集故事內容挑戰「愛與家庭」的定義，再度驚動各界，也獲得立委尤美女、作家陳雪、多位漫畫家等人力推，其中圖文作家阿噗叔叔說「沒有看過他們的故事真的會是人生的一大遺憾！」同志諮詢熱線協會理事長、精神科醫師徐志雲也說「帶著讀者切換視角，體會不同家庭的困頓與幸福，打破偏見，化為凝視，讓漫畫一如人生，如此揪心。」

▲▼ 台灣漫畫家HOM（鴻）《大城小事》。挑戰愛情和家庭的定義，探討多元成家等議題（圖／時報出版）
▲《大城小事》第5集探索幸福的「多元樣貌」。（圖／擷自《大城小事5》，時報出版提供）

《大城小事》第5集在近期出版，挑戰關於愛與家庭的定義，也探索幸福的「多元樣貌」，面對網路正義與多元成家的社會探問，他畫出發生在城市角落裡的各種小故事，「也許都是你我的共同人生經驗。」HOM也提到，「其實這本故事是在同志婚姻合法之前畫的，能在合法同一年出版感到非常開心，恭喜台灣！台灣難波萬（NO.1）。」

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▲▼ 台灣漫畫家HOM（鴻）《大城小事》。挑戰愛情和家庭的定義，探討多元成家等議題（圖／時報出版）
▲HOM畫出發生在城市角落裡的各種小故事。（圖／擷自《大城小事5》，時報出版提供）

漫畫家左萱分享，「現在都還記得第一次看到HOM的作品時的激動，也沒有忘記當初拿到大城小事第一集的時候，讀完感覺到手中滿溢出來的溫度！最新一集怎麼可以錯過！」

圖文作家篠舞醫師也說，「 看到第五集的章節名稱時，心裡面大聲地暗叫糟糕。畢竟前幾集已經玩味再三了，這本捧在手上……肯定會讀得更慢更慢、更多次更多次吧！」阿噗叔叔更讚《大城小事》「每個分鏡與對話都非常細膩，沒有看過他們的故事真的會是人生的一大遺憾！」

立委尤美女也提到，「一個人可以和另一個人廝守一生，渡過彼此的歡樂和難關，是何等難得的緣分。無論這一對伴侶是男女、女女、男男，他/她們都有相愛和組家庭的能力和權利，不應被法律和社會排除。」

▲▼ 台灣漫畫家HOM（鴻）《大城小事》。挑戰愛情和家庭的定義，探討多元成家等議題（圖／時報出版）
▲《大城小事5》獲得各界大咖推薦肯定。（圖／擷自《大城小事5》，時報出版提供）

《大城小事》自2015年由時報出版第1集後，陸續圈粉不少粉絲，超過萬名讀者引頸期盼的第5集在7月出版，除了收錄篇章〈冰淇淋與薯條〉、〈執子之手上+下〉外，單行本也獨家收錄HOM的全新創作〈每一張照片〉，故事描述亮亮的爸爸媽媽，雖然相依相愛，但都將愛情給了別人，「在打破框架，尋求幸福另一種可能的家庭中成長，亮亮對於家庭的理解，會發展成長成什麼模樣？」

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關鍵字：大城小事,多元成家,HOM,漫畫家,台灣原創漫畫,台灣漫畫

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