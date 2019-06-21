1秒共鳴！61幅漫畫呈現台北「大小擦傷」　秒懂城市無奈與小確幸



▲台灣漫畫家61Chi擅長描繪城市，創作《城市裡，有時候》透過61篇漫畫，呈現61種城市的樣貌。（圖／翻攝大辣出版《城市裡，有時候》）

記者林育綾／綜合報導

台灣漫畫家61Chi（劉宜其）擅長描繪城市，曾以作品《台北小日子》獲得2018金漫獎單元漫畫獎，如今再度以台北作為筆下主角，用詩意的筆觸創作《城市裡，有時候》，透過61篇3至9格的漫畫，呈現61種城市的樣貌，都市人日常的各種無奈、荒謬、妥協，或是讓人惱火、喜悅、魔幻瞬間都被她精準捕捉，讓人充滿共鳴又療癒！



▲▼城市裡的寂寞、無奈、小確幸⋯⋯都被61Chi 精準捕捉。（圖／大辣出版提供）



「城市裡，有時候⋯⋯不知道哪裡才是真正的家。」「城市裡，有時候⋯⋯你得妝上你的社交臉。」「城市裡，有時候⋯⋯需要習慣被拒絕。」來自高雄的61Chi 是漫畫、插畫、平面設計三棲的自由接案者，擅長並關注城市題材，6月透過大辣出版發行的作品《城市裡，有時候》，創作61篇城市生活的樣貌，也獲得許多作家、圖文創作者推薦。

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▲▼整部作品以一篇漫畫搭配一句話的方式鋪排。（圖／大辣出版提供）

作家神小風稱讚，「城市裡的各種大小擦傷，在61Chi的漫畫裡，成了我們賴以存活的事物，那片刻的壞，有一天會成為好，那是她的藝術。」而小說家陳又津也說「61Chi捕捉了城市生活中，讓人惱火、喜悅或意外的魔幻時刻－－那是我們確實看見、卻總是忽略的永恆場景。」插畫家及「愛治文具房」創辦人黃柏花也表示這是「推薦給都市女孩的畫集！」



▲作者運用特殊的分鏡，在每回3至9格的有限框線內，營造時間分秒流瀉的感受。（圖／翻攝大辣出版《城市裡，有時候》）

整部作品以一篇漫畫搭配一句話的方式鋪排，讓讀者在一頁圖像、一頁文字間，穿梭61種「城市裡，有時候」的情境。不同於常見的漫畫敘事，作者特別使用如同電影長鏡頭的手法，處理無對白的畫面。運用特殊的分鏡，在每回3至9格的有限框線內，營造時間分秒流瀉的感受，帶給讀者新穎的漫畫閱讀體驗。



▲《城市裡，有時候》採裸背穿線裝訂，首刷封面更有限定的「感溫油墨」印刷字。（圖／大辣出版提供）

「這世界大體有兩類人，其中一群渴望被記住，另一群則等待被遺忘。將人從其中一種漸變為另一種，城市就是這樣的一個地方。」《城市裡，有時候》全書採裸背穿線裝訂，首刷封面更有限定的「感溫油墨」印刷字，相當具有質感。