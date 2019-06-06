台灣漫畫家超猛！進駐「漫畫基地」閉關2月畫出驚人神作



▲台灣的漫畫家實力太猛，2個月進駐「台灣漫畫基地」創作成果讓人吃驚。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

台灣原創漫畫實力爆棚！今年1月在台北華陰街正式開幕「台灣漫畫基地」，為了支持更多漫畫家創作，文化部進行「台灣漫畫基地進駐計畫」，第一批徵選出4組漫畫家，讓他們可以來這裡進行為期2個月的創作，許多創作者總是最早來、最晚走，回到家仍繼續畫，如今都已完成各具特色的驚人作品，讓人難以置信「這是花了2個月就創作出來的作品！」而首波成果展也自即日起至6月30日展出。



▲觀看成果展，很難想像這些是2個月內創作出來的作品！（圖／記者林育綾攝）

108年「台灣漫畫基地進駐計畫」第一梯次成果展即日起舉行，4組創作者是在4月至6月10日期間進駐創作，包括陳志瑋（小G瑋）、葉佳緯、謝偌聖團隊（盧卡斯、張均旻）、台北市漫畫從業人員職業工會等。據悉不少漫畫家常常是最早來、最晚離開，回到家仍繼續畫，一天至少花費16小時以上在創作，就能完成如此結構完整、創意又豐富的作品，可見相當珍惜並用心看待此次機會；還有不少創作者說「來這裡真的有靈感！」

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4組創作者的作品也相當特別，還有不少是在華陰街取材，更有把周邊老房子「擬人化」的創作，以及具奇幻色彩的轉生輪迴、只能存活7日的新人類故事，都能在此次成果展中看見。



▲從華陰街取材，創作出12座星座街燈。（圖／文化部提供）

例如台北市漫畫從業人員職業工會以「躍動華陰街–漫繪造街計畫」為題，集結22位漫畫家所設計的10個地景人孔蓋、12座星座街燈，希望將漫畫元素導入華陰街。



▲謝偌聖團隊創作只能存活7日的新人類故事。（圖／記者林育綾攝）



而謝偌聖團隊結合漫畫編劇、漫畫家、遊戲企劃等跨域創作人才，除了謝偌聖本人擔任漫畫編劇外，並邀請巴西人體漫畫家盧卡斯（Lucas Paixão）及遊戲企劃張均旻共同執行「7日的人生～原創全彩漫畫&App遊戲企劃」，現場展出全新創作的全彩漫畫圖像及遊戲雛形，帶領台灣觀眾以遊戲的方式深入創作團隊的7日人生觀。

另外人氣繪師陳志瑋(小G瑋)，今年入選「台灣文化創意設計博覽會Talent100」，他與《妖怪台灣》作者何敬堯合作的《妖怪台灣地圖：環島搜妖探奇錄》剛出版，他這次的進駐計畫「轉生賦-降魔轉生」融入轉生輪迴的觀念，運用極具東方奇幻風格的水彩畫，探討人若轉世後還保有前世記憶，人們會做什麼。



▲人氣繪師陳志瑋(小G瑋)作品「轉生賦-降魔轉生」融入轉生輪迴的觀念。（圖／記者林育綾攝）

最後是創作者葉佳緯，他的作品「台灣建築故事」將老房子和建築「擬人化」十分生動！他以漫畫基地為中心點，經過實際的田野調查後，用擬人化的方式，畫出台灣傳統民居、洋樓、車站、市街、日式宿舍、工廠、軍隊、神社、電梯大廈等30個主要建築角色，「讓建築活起來自己說故事。」這些建築穿越時空，結合從清末到現代的歷史演變，也構成台灣的歷史故事。現場更將漫畫擬人化角色以3D列印跟VR實境體驗，讓觀眾彷彿能與建築物角色實際接觸。



▲葉佳緯作品「台灣建築故事」，將老房子和建築「擬人化」。（圖／記者林育綾攝）





▲葉佳緯親筆手稿，他讓台北的老建築活起來「自己說故事」。（圖／記者林育綾攝）

4組漫畫家也以「基地的日常」為主題，各繪製一幅漫畫贈予文化部，收藏在漫畫基地。另外台北市漫畫從業人員職業工會代表進駐的漫畫家鄭硯允先生，手繪的華陰街小吃一系列漫畫，也都在本次成果展展出，讓民眾一窺漫畫家在基地的創作生活日常，更看見台灣原創漫畫的實力！



▲漫畫家也以「基地的日常」為主題，各繪製一幅漫畫贈予文化部。



▲今年首批進駐「台灣漫畫基地」的漫畫家們舉辦成果展。（圖／文化部提供）

文化部人文及出版司陳瑩芳司長表示，鄭麗君部長上任以來十分重視台灣的漫畫產業，推出多項政策支持漫畫創作和產業發展，包括爭取前瞻預算，推出漫畫輔導金提升漫畫作品質量，更與中研院數位文化中心合作重啟《Creative Comic Collection 創作集漫畫人文期刊》（簡稱CCC創作集，以台灣史地為題材，經由漫畫家創作為漫畫連載），搭建了一個重要的漫畫發表平台，並結合科技將CCC創作集成果前進「台北國際書展」和日本最大動漫科技展會NICONICO展出，獲得非常好的迴響。

此次推出「台灣漫畫基地進駐計畫」，讓徵選創作者於4樓漫畫家沙龍創作交流，同時提供獎勵金讓漫畫家們能安心創作，成果十分豐碩，彼此互動交流也十分密切，未來文化部也會協助辦理相關媒合活動，讓進駐成果的進一步發展。首批成果展於即日起至6月30日於台灣漫畫基地展出！



▲今年1月成立的「台灣漫畫基地」聚集國內漫畫家人才及作品。（圖／記者謝婷婷攝）

台灣漫畫基地

地址：103台北市大同區華陰街38號

開放時間：10:00-20:00

108年「台灣漫畫基地進駐計畫」首批成果展自即日起～6月30日

