150公斤胖女強吻70歲阿公　拒捕被6警察「抬神豬」帶走

▲女子耍賴躺在地上拒捕，警方最後出動6人才終於帶走。（圖／翻攝自大陸梨視頻）

大陸中心／綜合報導

安徽省廬江縣一菜市場近來發生150公斤女子強吻阿公的事件，只見一名體型壯碩的女子刻意扮醜，在街頭拍攝影片直播，結果一名70歲阿公被她相中，不但整個人撲到對方身上，還進行強吻，警方要逮捕她時還賴在地上不肯離開，最後只好出動6名員警以「抬神豬」的方式才終於把人帶走。

70歲洪姓男子6日上午到市場買菜時，碰到一名體重約150公斤打扮怪異的女子，對方穿著黑色上衣和黃色短裙，臉上還畫著滑稽大花妝，手裡拿著自拍棒正在拍攝直播影片，經過身旁時他忍不住嘀咕了一句，「現在什麼人都有」，結果就遭對方用手勾住強吻。

洪男由於女子的力氣太大，費了好一番功夫才擺脫糾纏，對方後來繼續開心直播，他則被嚇壞，事後發現自己被性騷擾的影片在網路上廣為流傳，就氣得跑去報警，「我都70歲了，在大街上被人拉著強吻，她不嫌丟人我還嫌丟人。」

警方調查發現，女子名叫金玲，由於肥胖的外表讓她找工作受阻，平時便在菜市場等熱鬧地方進行直播，靠扮醜和男路人互動來吸引網友目光賺錢，她表示，自己其實也不想從事低俗的直播，但拮据的生活讓她不得不放下自尊，「我願意改過自新，希望能有一份正當的工作養家」，目前因涉嫌「尋釁滋事」被行政拘留中。