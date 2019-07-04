吃一串魚蛋也要AA…她狂怨小氣男友「3事蹟」：連我生日吃飯錢都要自己付！

▲原PO受不了男友的小氣，列舉3點事蹟向網友訴苦。（示意圖／CFP）

記者朱世凱／綜合報導

多數情侶在一起時總會討論「吃飯錢誰付」，香港就有一名女網友表示，自己和交往半年的男友約會時，每一頓飯錢都是AA制（支付自己所開銷的費用），就連一起吃一串魚蛋都要平分價錢，最誇張的是，即便是當壽星的那天一起吃飯，男友也要求各付各的，完全沒有要請客的意思，讓她不禁直呼「太小氣了吧！」

▼吃魚蛋也要分攤費用，讓女網友相當傻眼。（圖／翻攝自微博）

原PO近日在IG「couple.murmur」上貼文指出，「男友平時對我很好，我非常愛他，可是有一點我卻無法接受，那就是男友從來沒有請我吃過飯，我們每一餐都是AA制，就連吃一串10元（港幣，約新台幣40元）的魚蛋也要平分價錢；即便我生日當天一起吃飯，男友在買單的時候也只付一半，刻意留一半等我出，絲毫沒有要請客的意思。」

她接著說，「與男友的小氣相比，反而是我比較大方，至少有幾餐都是我請他的。我曾經故意要男友請我吃飯，謊稱說身上沒什麼錢，所以無法跟他逛街約會，但他竟然說『寧願留在家裡，也不要見面』，我一聽完火都上來了，這難道是說金錢比跟我見面還重要嗎？還是其實是我太計較的問題？」

▼原PO男友一毛不拔的個性，令網友也無奈。（圖／資料照）

網友看完後都相當無奈地留言回應，「請他跟錢結婚，謝謝」、「這樣的關係比朋友還生疏耶」、「他一定不夠喜歡妳」、「這太極端了，我不行」、「吃魚蛋怎麼AA？5顆的話就一顆8元嗎？」、「沒想還想談戀愛，快點長大吧」、「明顯是金錢觀念不合，快分手吧」、「以後結婚生小孩，尿布都要跟妳分攤錢勒」、「雖然用錢衡量一段關係有點膚淺，但男生作法確實讓人不舒服」。