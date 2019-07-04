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傻哥和妻子「沒滾床單樂趣」　揪熟男鄰居3P…結果卻變現成月老！

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▲▼性侵,上床,嘿咻,做愛,性愛。（圖／翻攝pixabay）

▲男子因為跟妻子揪鄰居3P最後賠上婚姻。（圖／示意圖／PIXABAY）

記者陳亭伃／綜合報導

不少人在婚後的性生活，都會遭遇到一些「無聊」、「平淡」的逆襲，有時會依靠其他方式來得到新鮮感，但這名國外網友卻沒想到，一時跟老婆找到新的「性愛刺激」，最後卻淪為婚姻終結的最大原因。

一名男網友在國外的論壇中分享，33歲的他和妻子在一起大約10年左右，直到3年前兩人開始感覺性生活的部分有些平淡，試圖想要找到一些重燃愛火的方式，最後提到了「3P」的話題。男網友提到「雖然感覺到無聊，但我們都同意以3P的方式來新鮮一下。」這對夫妻最後找上了一個稍微年長的鄰居，平時也時常一起喝一杯、聊天，再和對方提到3P的想法後，鄰居也一口答應。

就在前幾次嘗試時，男網友的確和老婆找回一種刺激感，但漸漸的男網友卻發現，自己不太喜歡看著別的男人「和老婆愛撫、激情」的樣子，後來男網友和妻子討論後這件事隨著鄰居搬家也就落幕，兩人也就沒再提起和鄰居3P這件事。

不久後，男網友和妻子在酒吧裡遇到了一對夫妻，四人相談甚歡之下，對方開始出現交換伴侶的意圖，當下男網友發現妻子似乎相當有興趣，並且跟著對方老公進了室內，對方妻子也相當主動的搭上自己。「不過這一切都不是我想要的！」男網友表示。

完事後，男網友的妻子竟坦言「無法停止」和別人的交換性愛，甚至提出分手，這時男網友才驚覺兩人的關係已經變調。直到近日，男網友發現妻子在每周一晚上都會出門，理由都是「去看一位老朋友」，兩人最終爆發激烈爭執，妻子才崩潰坦承：一直以來都跟3P的鄰居有發生關係。

男網友在論壇上分享自己的心情後，不少鄉民留言表示，「有些時候真的不要考驗人性」、「這樣的婚姻就結束吧！」、「愛愛無聊也不是用的方式找新鮮吧！」

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關鍵字：夫妻,情侶,愛愛,3p

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