加州7.1強震「撕裂地表」外太空看得到！　最新衛星影像曝光

Ridgecrest Earthquake before (4th July) & after (6th July) images from Doves, clearly showing surface rupture. Thx @rsimmon @PlanetLabs @USGS RT @USGSBigQuakes Prelim M7.1 Earthquake 35.767, -117.605 Jul-06 03:19 UTC, updates https://t.co/waWvmvQZ88 pic.twitter.com/cUNxdMazum

記者詹雅婷/綜合報導

美國南加州5日晚間發生規模7.1大地震。令人感到震撼的是,根據美國衛星公司「行星實驗室」(Planet Labs)釋出的最新衛星影像,這場地震讓當地出現明顯裂痕,烙印出「疤痕」,就連外太空也看得到。

CNN報導,就在周五規模7.1強震襲擊前,當地居民前一天才歷經規模6.4地震來襲的恐慌。只不過,這除了引發多起火災、多處房屋歪斜受損之外,接近震央的地方出現明顯裂痕,附近一條高速公路也因地震來襲毀損關閉,部分路段出現位移。

根據當地4日、6日所拍攝的衛星影像顯示,這道裂痕從先前一處有水的地方向外延伸。

此外,美國地質調查局(USGS)8日分享一段地震追蹤影片,顯現4日規模6.4地震來襲之前至8日中午期間的所有地震活動。根據統計,在周四6.4大地震來襲後的100個小時內,共有5400次地震發生,大約每過1分7秒就有一次。

This video shows earthquake events a few hours before the M6.4 on July 4th, 2019 to present (as of above noon on July 8th, 2019). #earthquake #usgs #californiaearthquake pic.twitter.com/c5JEDynLQ4