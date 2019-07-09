蘋果CEO庫克接班人選曝光　iPhone「塑膠全換玻璃」就是他主動提出

▲蘋果營運長威廉斯（Jeff Williams）很有可能成為執行長庫克接班人。（圖／路透社）

科技中心／綜合報導

蘋果公司（Apple）首席設計長艾夫（Jony Ive）正式離開蘋果，引起各界討論。面對他的離職，公司內部正進行人事調整，不過有消息指出，蘋果執行長庫克（Tim Cook）下任接班人選悄悄曝光，有望逐漸接手管理蘋果公司。

艾夫在離職後把原本負責的工作交接給設計部門，這些研發事宜原先都需要向庫克回報，然而現在卻改由蘋果營運長威廉斯（Jeff Williams）負責。根據《華爾街日報》報導，這似乎是加深了威廉斯的地位，以及未來最有可能接班庫克的位置。

報導指出，威廉斯與艾夫工作10多年，兩人共同設計iPhone 4，拋棄iPhone的塑膠材質，換上全新的玻璃背蓋，這些想法都是威廉斯主動提出，讓iPhone脫離過去使用的塑料；另外在Apple Watch的研發上，他也將手錶設定為「時尚配件」而不單只是一款聯繫iPhone的手錶，設計出眾多果粉都想要的Apple Watch。

有蘋果內部員工透露，威廉斯雖然是營運主管，但比起發明，他更能在規劃上作出「更加務實」的決定，並且注重眼前的處境，打造出適合用戶的蘋果產品，因此他對於蘋果的決策更像是一名執行長。