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防毒軟體McAfee創辦人潛逃古巴　準備參加美國總統大選

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John McAfee。（圖／達志影像／美聯社）

▲防毒軟體McAfee創辦人邁克菲（John McAfee）。（圖／達志影像／美聯社）

記者林彥臣／綜合報導

防毒軟體大廠McAfee創辦人邁克菲(John McAfee)2018年才在Twitter上發文稱，因為食物被仇家下毒，所以在醫院昏迷了2天，還指因為他盜取了中美洲國家貝里斯(Belize)的機密文件，所以對方想殺了他，現在他則在古巴首都哈瓦那租了一艘遊艇，並聲稱要參加美國總統大選。

根據《法新社》報導，邁克菲坐在他的白色遊艇上，由七名競選助手和兩隻巨大的狗隨行包圍，他說，「我被政府通緝，所以我競選總統」。他的首要目標是獲得美國第三大黨自由黨（Libertarian Party）的提名，這個黨主張自由貿易，以及急遽減少政府管制。

邁克菲出生於1945年，是第一個將防毒軟體商業化的開發者，經營多年後賣給英特爾並冠上其品牌名稱，在其投資遭受2007年的全球金融危機前，最頂峰時他的財產價值多過1億美元

據了解，邁克菲可以說是「人紅是非多」的一個典型事例，早在2012年時就曾因涉嫌殺害鄰居而遭通緝，2017年9月，他還遭遇槍擊事件。當時邁克菲聲稱，這是因為他盜取了貝里斯的機密文件，所以對方想殺了他。

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關鍵字：McAfee,防毒軟體,古巴,美國總統大選,北美要聞

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