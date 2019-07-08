自民黨稱：北韓會用半導體材料「製造化武」　加強對南韓出口限制

▲日本首相安倍晉三與南韓總統文在寅。（圖／達志影像／美聯社）



記者林彥臣／綜合報導

日韓因為二戰期間的「徵用工」問題對立，日本在日前發起對南韓貿易戰，限制半導體材料的出口，日本執政黨自民黨代理幹事長萩生田光BS富士電視台節目更聲稱，因為半導體材料有可能經由南韓被北韓用於化學武器開發，因此要加強限制。

根據南韓媒體《東亞日報》報導，日本首相安倍晉三7日就加強對南韓出口限制的背景表示，南韓在通過（對北韓）制裁遵守制裁。雖說（對北韓）進行了應有的貿易管理，但是在徵用工（強制徵用受害者）問題上不遵守國際約定是明確的，所以認為南韓也不會遵守貿易管理是理所當然的。《東亞日報》指出，安倍把北韓問題扯來當作韓日間矛盾的背景。

報導指出，日本政府正在準備貿易報復追加措施，一名精通日本外交的消息人士表示，日本政府不僅對半導體材料等加強出口限制，而且已經整理準備了數十種籌碼，只需要根據情況一一拿出來就可以了。

日本《每日新聞》6日報導稱，將會對從南韓進口農產品進行限制，18日是追加報復的轉折點。18日是日本要求南韓政府就成立仲裁委員會作出答覆的期限。

▲半導體產業示意圖。（圖／CFP）



日本目前加強出口管制的原料包括，用於半導體清洗的氟化氫、用於智慧手機顯示螢幕的氟化聚酰亞胺和塗覆在半導體基板上的感光劑「光刻膠」這3種材料。

南韓政府反復強調，日本的這一決定是以南韓為目標的獨斷性決定，違背了公平自由的貿易秩序。

徵用工爭議，起因於二次大戰期間被日本企業強制徵招勞動的4名南韓人，於2018年11月獲南韓最高法院判決勝訴，被告新日鐵住金公司須賠償原告南韓徵用工每人約1.1億韓元（約新台幣300萬元）。不過日本政府認為徵用勞工問題早在1965年日韓雙方簽定協議後解決，要求南韓政府修改決議。