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演講中刻意「說錯對手黨名」　安倍火藥味濃：他太常換黨我記不住

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▲安倍晉三將取消平昌冬季奧運開幕式的出席行程。（圖／路透社）

▲安倍晉三暗諷對手多次換黨。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

日本參議院大選各參選人4日完成登記，紛紛開始為選戰做宣傳。首相安倍晉三最近在站台演說時，多次「故意說錯」對手的黨名，還諷刺地說「他太常換政黨了，所以很難記住」，嗆辣態度引發台下支持者一片大笑鼓掌。

據《朝日新聞》報導，日本參議院21日就要舉行約半數席次改選投開票，自民黨的安倍6日替同黨提名參選人站台時，將立憲民主黨的主席枝野幸男講成「民主黨」，同一天傍晚到大阪市演講時再度說錯，幾乎是每次提到對方就會把黨名講錯，明顯是刻意在諷刺。

▲▼立憲民主黨領導人枝野幸男。（圖／路透社）

▲立憲民主黨領導人枝野幸男。（圖／路透社）

安倍表示，「枝野太常換政黨了，我記不住嘛」，火藥味十足的暗諷讓支持者忍不住噴笑，這句話也因此成為他每次演說時必提到的固定笑哽。

報導指出，枝野1996年加入舊民主黨，但是1998年黨就解散了，他只好在同年加入新成立的民主黨，而民主黨在2016年和維新黨合併為民進黨，於是枝野又變成了民進黨黨員。

後來民進黨在2017年為了拚眾議院大選有意與希望之黨商量合併，但是枝野與希望之黨的東京都知事小池百合子理念不合，他便主動宣布退出，另外成立「立憲民主黨」，打敗了眾多黨派成為當年的最大在野黨。安倍就是抓住他換了3次黨這個點，不斷在演說中用講錯黨名來諷刺他。

★圖片為版權照片，由路透社供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經路透許可，不得部分或全部轉載！

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關鍵字：安倍晉三,枝野幸男,自民黨,立憲民主黨,日韓要聞

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