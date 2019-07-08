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全國視他為叛國者之子　南韓前外長兒子崔仁國「投奔北韓」

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▲▼前南韓外長崔德新之子崔仁國投奔北韓。（圖／翻攝自《我們民族之間》）

▲前南韓外長崔德新之子崔仁國投奔北韓。（圖／翻攝自《我們民族之間》）

記者林彥臣／綜合報導

北韓人士脫逃至南韓定居的事件時有所聞，但南韓人士偷奔北韓就十分罕見。北韓官方宣傳網站《我們民族之間》就宣布，南韓前外長崔德新投奔朝鮮20多年後，次子崔仁國也「棄韓投朝」

崔仁國6日自北京飛抵平壤順安機場，《我們民族之間》報導指出，朝鮮天道教青友黨中央委員會副主席李明哲（音譯）等北韓人士當天到機場迎接，崔仁國在機場發表感言稱，回到崔家世代所居的祖國懷抱，是遵守父母遺言實現祖國統一偉業的道路，也是應盡的孝道。

據了解，南韓前外長崔德新於1914年出生在現今的北韓平安北道議州郡，其父崔東旿是爭取朝鮮半島擺脫日本的獨立運動領袖，後來成為北韓領導人的金日成就是崔東旿的學生。

南韓前總統朴正熙執政時，崔德新曾任外務部長官和南韓駐西德大使，後與朴正熙發生矛盾，崔德新1976年攜妻移民美國後多次訪問北韓，1986年8月，崔德新夫婦再次訪問平壤，並且從此留在北韓。崔德新「入北」的消息傳出後，南韓輿論一片嘩然。韓媒當時稱崔德新是因經濟問題才選擇去平壤「養老」。

崔德新在北韓先後擔任天道教青友黨中央委員長、祖國和平統一委員會副委員長、最高人民會議代議員等職務。1989年11月16日，崔德新去世，北韓以國葬規格將其葬在愛國烈士陵園。

在崔德新去世後，妻子柳美英接任天道教青友黨中央委員會主席，兩人育有2男3女，據悉長子已去世，次子崔仁國一直生活在南韓， 但是因為全國都視他為「叛國者之子」，生活過得並不順遂，經常更換工作，反而必須依靠在北韓的母親寄錢接濟。

2016年柳美英去世時，崔仁國經南韓政府批准，前往北韓參加母親的葬禮，隨後在母親去世1周年和2周年也經南韓政府批准訪問北韓，而這次赴北韓則沒有經過批准，南韓方面正在調查他前往北韓的經過。

有南韓媒體分析指出，崔仁國有可能接任柳美英去世後一直空缺的北韓天道教青友黨中央委員會主席職務。

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