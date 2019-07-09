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京都祗園3hr大火「延燒5木屋」　舞妓們小步快跑急逃難

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▲▼日本京都祗園町花見小路。（圖／記者黃士原攝）

▲日本京都祗園花見小路是許多觀光客必逛景點之一。（圖／記者黃士原攝）

記者林瑩真／編譯

日本京都祗園8日深夜發生大火，一間料亭失火延燒周邊的5棟木造房屋，濃煙竄升15公尺高，雖然現場並無人員傷亡，但嚇得京都的舞妓紛紛逃離，並引起附近民眾圍觀。

綜合日媒報導，當晚9時許（日本時間），一間餐廳員工通報，祗園花見小路的一家料亭冒出煙的味道。消防人員趕到後，發現該棟料亭的2樓已經竄出火苗，並延燒到附近建築，於是派出20輛以上的消防車，經過3個半小時才順利將火勢撲滅。

目擊者表示，最初並沒有看到火，只是聽到很多類似物品炸裂的聲音，直到消防人員將二樓牆壁打破後，火勢才直竄天空，濃煙也竄升到15公尺高。另一名料亭女老闆則說，由於她的料亭位於下風處，很怕受到波及，一度叫舞妓們留在茶屋內避難，尤其花見小路幾乎都是「長屋般相連」的木造建築，一旦火災就相當可怕。

▲▼日本京都祗園町花見小路。（圖／記者黃凱翊攝）

▲花見小路多是長屋般的木造建築。（圖／記者黃凱翊攝）

消防人員表示，目前推測起火原因是火竄入餐廳風管，又燒上屋頂，才會引起火災，但會進一步調查詳細情況。

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關鍵字：日本,京都,祗園,花見小路,料亭,火災,舞妓,日韓要聞

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