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定居北韓！南韓前外長之子遵守父母遺言「實現統一大業」

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▲▼崔仁國。（圖／翻攝自《我們民族之間》）

▲崔仁國6日從北京出發，抵達平壤順安機場。（圖／翻攝自《我們民族之間》）

 國際中心／綜合報導

南韓的73歲公民崔仁國為了「遵守父母遺言」，6日抵達北韓平壤，往後將定居北韓。據了解，崔仁國是南韓已故外交部長崔德新的次子，這次前往北韓前，未向南韓政府提出申請。抵達平壤後，他向當地媒體宣稱，回到祖國定居，是實現統一大業的道路。

根據北韓官媒《我們民族內部》報導，南韓前外長崔德新是投奔北韓的人士中，官階最高的，他的次子崔仁國為了永久定居北韓，6日從北京抵達平壤順安機場。

抵達後，崔仁國說明，回到崔家世代居住的祖國，是實現統一大業的道路，也是遵守父母遺言的方式，雖然為時已晚，但還是決心要定居在共和國。

畢業於黃埔軍校的崔德新於1956年4月開始擔任南韓外交官，1961年被時任南韓總統的朴正熙召回，調任外交部部長。不過，他擔任外交部長的期間，時常與朴正熙發生摩擦，因此與妻子柳美英展開逃亡，發表「脫離韓國宣言」。

▼崔仁國說，雖然時間晚了，但他還是要遵守父母的遺言。（圖／翻攝自《我們民族之間》）

▲崔仁國6日從北京出發，抵達平壤順安機場。（圖／翻攝自《我們民族之間》）

脫離韓國後，崔德新與妻子移居美國，長時間在美、日之間往來；1986年9月，他離開美國，前往北韓定居，被時任北韓領袖的金日成任命為「祖國和平統一委員會副委員長」，此後在北韓擔任要職。

柳美英與丈夫投奔北韓後，先後擔任朝鮮民主黨派天道教青友黨中央委員會委員長、第10屆最高人民會議常務委員會委員與檀君民族統一協議會委員長等職位。

雖然父母在北韓擔任要職，但留在南韓的崔仁國卻被視為「叛國賊之子」，求職就業不順，只能靠母親柳美英從北韓接濟生活費。

柳美英去世後，崔仁國曾受到南韓政府批准，赴北韓參加母親的喪禮。然而，崔仁國這次前往北韓之前，未向南韓政府提出申請。南韓政府證在調查相關細節，釐清是否違法。

崔仁國的祖父崔東旿是韓國獨立運動（又稱朝鮮獨立運動）的領袖，率領民眾擺脫日本殖民統治，實現民族獨立，他的學生金日成就是朝鮮民主主義人民共和國的「國父」。

▼影片取自Youtube，如遭刪除敬請見諒。

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關鍵字：北韓,南韓,金日成,崔德新,崔仁國,我們民族內部,日韓要聞

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