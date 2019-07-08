人潮被截斷生意冷！東大門夜市受災區管制　攤商哀嘆「等嘸人」

▲因應重建及安全，自強夜市攤商通道遭封閉，致人潮被截斷。（圖／記者王兆麟攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮東大門夜市6月3日凌晨發生大火造成32個攤位全毀，為搶搭夏戀嘉年華一連8天的活動，其中有24個受災攤商由縣府在重慶路上搭設臨時攤棚繼續營業，其餘自強夜市部分雖未受火災波及，但中間的路橋被封，許多遊客不知在封橋的後半端，還有攤商在做生意，造成人潮被截斷生意乏人問津。

東大門夜市火災後，因為重建的需要縣府將燒毀處先圍起來，讓自強夜市被活生生分成兩處，後段攤位雖沒被火災波及，但因為原民舞台廣場的陸橋及通道被管制封閉，致使人潮被截斷。

▲攤位被燒毀的攤販已在重慶路上設置臨時攤位。

自強夜市攤商表示，這裡雖沒被大火坡及但生意一落千丈，連暑假旺季也很冷清，縣府舉辦夏戀嘉年華活動也沒有多少人來光顧，遊客繞了一大圈才走到這，還說「這裡真清幽」，只能苦笑了。

▲受火災燒毀的原住民一條街原地點管制未營業。

夜市榮譽主委林文松說，花蓮東大門自強夜市發生大火後，38攤中全毀32攤、半毀6攤，全毀攤商將原地重建，基於安全與美觀封鎖現場 。攤位被燒毀的攤販已在重慶路上設置臨時攤位。

自強夜市後段攤販們也希望大家能廣為宣傳，渡過這段非常時期。