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3小時湧人1萬4千多人　宜蘭童玩節首日現人潮

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▲▼3小時湧人1萬4千多人，宜蘭童玩節首日現人潮。（圖／游芳男攝，下同）

▲▼3小時湧人1萬4千多人，宜蘭童玩節首日現人潮。（圖／游芳男攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

2019宜蘭國際童玩藝術節，6日上午在冬山河親水公園盛大舉行，3小時湧人1萬4千多人，將園區擠得滿滿的。

深受遊客喜愛的2019宜蘭童玩節，6日上午登場，活動以「蛻變」為主題求新求變加入更多科技元素，4大主軸演出、展覽、遊戲、交流全面升級，活動要讓大小朋友體驗全新「蛻變」的童玩節。

▲▼3小時湧人1萬4千多人，宜蘭童玩節首日現人潮。（圖／游芳男攝，下同）

在受歡迎的大量體戲水設施方面，包括有蝶蛹噴泉、蝶漾水水滑道、睛彩水舞台、蟲蟲大冒險、迷霧幻蝶、鱷魚滑梯、 無敵戰艦區等，戲水空間十分寬敞，新鮮好玩。

▲▼3小時湧人1萬4千多人，宜蘭童玩節首日現人潮。（圖／游芳男攝，下同）

▲▼3小時湧人1萬4千多人，宜蘭童玩節首日現人潮。（圖／游芳男攝，下同）

童玩節演出內容除了原有世界各國民俗舞蹈團隊表演外，新增國際級專業特色遊藝團隊踩街與民眾互動。

而為配合「蛻變」主題，童玩節首度邀全球最大木偶馬戲團之稱的「木偶診所劇院」，在每天下午3點半、晚間7點舉辦定點踩街。

▲▼3小時湧人1萬4千多人，宜蘭童玩節首日現人潮。（圖／游芳男攝，下同）

童玩節晚間開幕跟著登場，開幕吸眼亮點是義大利科羅娜水上劇場秀，且是在開幕日6、7兩天才有，錯過就得出國才能欣賞得到喔！

童玩園區也增加多元科技元素的虛擬實境互動體驗，開園時間從原本的早上9點到晚上7點，延長到晚上9點，白天到夜晚精彩節目不斷！

此外，童玩節活動期間的6日至8月18日，也推出「星光票」，每天下午4點至8點現場購票，平日券150元、假日券250元。

星光票的票價省100元，但同樣可以享受園區各展館及各項遊戲設施，並欣賞每天下午4點到7點的世界各國民俗團隊表演，夜間並安排有國際級專業亮點團隊演出、全區遊藝街頭表演以及夢幻水舞燈光秀，絕對值回票價。

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林志成再嗆聲「5秒就擊倒」！館長5字圖文曝心聲

關鍵字：宜蘭童玩節,首日,人潮

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