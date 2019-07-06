租餐具逛夜市抽大獎！夏戀嘉年華唱翻天　東大門夜市開心做環保

▲花蓮東大門夜市環保杯租借位置圖。（圖／記者王兆麟翻攝）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣環保局配合「2019夏戀嘉年華」自即日起至7月10日止，於東大門夜市推出「租餐具逛夜市」環保杯租借活動，讓民眾逛夜市同時還可做環保，甚至還能抽獎。

活動期間每日下午五時至晚上九時止開放租借環保杯（最晚歸還時間為晚上10時），於活動時間至環保杯租借攤位，繳交押金借用環保杯，即可獲得1次抽獎機會，獎項有運動手環、行動電源、超市禮券、手持風扇及環保餐具等，每人每日限參與1次，抽獎品數量有限，送完為止。

環保署預計2030年全面限制民眾使用各類一次性塑膠製品，為了要減少資源浪費並有效降低花蓮垃圾量，花蓮環保局今年陸續推出一系列垃圾減量活動，期望鼓勵花蓮鄉親逐步養成自備環保用具、隨手減塑減廢的習慣。少用飲料杯的同時，也別忘記減少吸管使用量，降低資源的消耗以及對環境的負擔。

環保局長饒忠表示，活動雖以減少一次用飲料杯為主，但若人人養成隨身攜帶環保餐具的良好習慣，即可促使花蓮朝向「資源回收零廢棄」的目標邁進。資源回收固然重要，但垃圾減量也是當務之急。希望鄉親能夠減少使用所有的一次性物品，出門自備杯帕袋，資源回收不輕怠。隨手減塑減廢，環保路上，需要你我一同努力。