酒店床單植入「身份證」　掃QR Code就知道洗過幾次

▲武漢將在酒店被單「植入」晶片，讓顧客可查洗滌資訊。（圖／翻攝自《新聞晨報》）

大陸中心／綜合報導

湖北省武漢一條新聞7日出現在了微博熱搜第一。很多人住酒店會質疑床單、浴巾到底洗沒洗過？到底是不是「一客一換」？武漢近日出新招，給毛巾床單「植入」了晶片，之後還將印上QR Code，讓顧客只要掃碼就能查洗滌資訊。網友大讚，建議全部推廣。

據《新聞晨報》報導，武漢市新洲區新建的首家綠色洗滌基地日前投入使用。武漢市發改委環資處相關負責人表示，「洗1公斤布草（編按：酒店床單、被套、毛巾等物品的統稱）以前需30升水，一個員工8小時最多只能洗滌0.5噸布草，新型綠色洗滌設備洗1公斤布草只需7升水，一個員工8小時可洗滌布草1.6噸。」

小到毛巾、大到被罩，在角落裡都縫上一塊比打火機略小的薄薄晶片。晶片耐水、耐高溫，被縫合在床單、毛巾、浴巾、被罩裡後，等於讓每一件酒店布草都有了唯一的電子身份證，使得「一客一換」透明化。洗滌廠工作人員表示，「正在嘗試給所有布草印製QR Code，很快就會投入使用。」

網友怒讚，「這個真的很實在，有時候住酒店就感覺床單和被子味道很怪，可以查到洗的時間真的很放心」、「其實只要能檢測出清潔程度就可以了，未必真的要知道洗過多少次，大家都是求個心安，希望住得乾淨」。更有網友排隊留言建議全部推廣，「如果有清潔日期可以更好了」。