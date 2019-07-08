武漢7天連鎖酒店倒塌！　15間房「瞬間變成瓦礫廢墟」

▲武漢一間連鎖酒店副樓角塌了。（圖／翻攝自梨視頻）

大陸中心／綜合報導

位於湖北武漢江漢區解放大道上的7天酒店大樓，8日上午9時37分許副樓東南角部分坍塌。警方表示，事故涉及15間套房，目前沒有人士受困，救援工作正在進行中。

目擊者余小姐表示，一開始她聽到響聲，並未在意，後來接連又出現兩次，從樓上往下看才發現有樓房坍塌了。一樓是沙拉館，老闆娘成功逃生，事發時聽說二樓在裝修。

根據現場影片來看，現場一片混亂，全是瓦礫碎石，一到三樓有不同程度的坍塌狀況。警方下午3時20分於「平安江漢」通報，據初步調查，涉事酒店坍塌部分有15間客房，其中4間有客人入住。

酒店工作人員發現異常後，迅速逐一敲門進行疏散撤離。經公安部門走訪和排查住店客人、施工人員和周圍群眾，查看監控影像，消防救援部門採取搜救犬搜救、生命探測儀等方式，截止下午3點，未發現人員被困，也未收到人員失聯報告。目前現場各項救援工作正在加快進行中。

由於同一天稍早才爆出深圳體育館倒塌消息，許多大陸網友紛紛留言討論，「幾十年的舊樓裝修幾十次，承重立柱橫樑上打孔像蜂窩一樣，不垮才怪！」、「是房子品質差？還是有人動了承重牆？該好好查查」、「住建部的人呢？沒有去嗎？不管管嗎」、「我的天啊？？這什麼情況 豆腐渣？」。

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