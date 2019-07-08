C＆C聯名遊戲爆紅！破關超難「馬來貘版威利在哪裡」網友玩到眼神死

▲C&C氣泡飲打造最新活動「全民活力揪援」遊戲，邀請插畫家馬來貘Cherng設計，畫生活不同場合中出現的「無力」人物。



生活中心／台北報導

有些人天生看起來就是沒睡飽，隨時隨地都處在懶洋洋的狀態，一副無精打采的模樣！C&C氣泡飲最新的活動官網打造「全民活力揪援」遊戲頁面，邀請以馬來貘插畫著名的國際知名插畫家Cherng設計，畫出生活不同場合中出現的「無力」人物，玩家還可以自己創造獨特角色，揪團一起來找，越多人玩畫面就越長，看的眼花撩亂才能揪出畫面中最沒活力的主角，掀起網路上討論熱潮，網友笑稱根本是：「來貘版威利在哪裡！」「現代版清明上貘圖」，滑一滑真的超級療癒。

C&C氣泡飲先前找來搞笑無極限的邰智源（邰哥）拍攝年度廣告，挑戰一日模仿5個巨星角色，完成不可能的任務，扮演包含渡邊直美、Michael Jackson、李小龍、瑪麗蓮夢露，當然還有他自己本人！這次延續熱潮，再邀請插畫家Cherng把邰智源在廣告扮演的5個人物，設計在遊戲裡面，號招網友們一起來尋人。





▲每個人物都是黑白顏色繪製，茫茫人海中要找出指定角色非常困難。





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▲玩家可任意設計自己的人物，呈現出最廢、最無力的穿搭。







為了C&C「全民活力揪援」遊戲，插畫家Cherng可是花了許多心思，他受訪時表示，為了這個遊戲繪製的角色人數，已經超越他這輩子所有認識的人了，每個角色的臉孔、服裝、神態都不一樣，耗盡Cherng的精力與時間，在創作遊戲期間甚至還和粉絲訴苦，「最近工作量很大，希望成品出爐大家多支持。」每個人物都傳達昏昏沈沈沒活力的特質，吸引各界廢柴們來挑戰舒壓，網友體驗後也回應：「超好玩，黑白版威利！」、「畫中人好像自己」、「不誇張，揪團和同事一起玩」、「建議可以發展成手遊，載量一定爆」等。

坐在位置上眼神渙散的經理，轉身又看到呈現喪屍狀態的員工，還有雙腳無力的職場新鮮人，是生活當中最常見的無力感代表人物！C&C氣泡飲「全民活力揪援」遊戲，場景設計十分細緻，除了大家熟悉的辦公室，還有海灘、公園、餐廳、機場等地串接，讓難度不斷提高，且揪越多人玩，遊戲畫面越長，怎麼滑也滑不完，讓不少網友迷失在茫茫的黑白人海中。這時找不到指定角色該怎麼辦？幸好遊戲設計貼心，如果玩家們真的找到快要眼睛脫窗，無法破關進入下個頁面，點選畫面右上角「貘提示」就可迅速穿越人群，找到指定角色！進入下一階段後，玩家還能夠自由發揮，用各種不同的髮型、臉型、服裝做出自己最廢最無力的樣貌，揪別人來找！





▲邰智源在廣告片扮演的角色也變成遊戲人物。

C&C、邰智源跟馬來貘在這個夏天即將持續擦撞出有趣的火花！除了每周遊戲都會釋出限定角色，不停帶來特別驚喜外，網友登入還可抽大獎，包含7-11萬元禮券、LINE點數、馬來貘玻璃鏡面行動電源等。7/8也將推出代言人邰智源專屬角色，集結瑪麗蓮夢露、李小龍、麥克傑森及渡邊直美等，搞笑神情和寫實肢體語言，讓人物各個栩栩如生。邰哥也將在遊戲裡面陪民眾一起來挑戰，甚至有網友敲網跪求出官方line貼圖，笑說：「每張臉都有梗！」對話裡面充滿歡樂元素的圖，絕對是現代人最紓壓的管道之一。

活動網站 ►►► https://cctelling.heysong-campaign.com/