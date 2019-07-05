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桃園男「屠雞式殺妻」分屍！女兒見頭顱嚇傻　法官「判死」：無期將違背正義

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記者鄒鎮宇／綜合報導

桃園一名陳姓老翁因財產分配與簡姓前妻發生爭執，竟將對方殺害後以「屠雞」的方式分屍7大塊，直到女兒發現血跡才讓案情曝光。桃園地院判決今日出爐，認定陳男手段兇殘，判無期徒刑將違背正義，依家暴殺人、毀損屍體罪判陳死刑、褫奪公權終身。

▲▼桃園男「屠雞式殺妻」分屍！女兒見頭顱嚇傻　法官「判死」：無期將違背正義。（圖／東森新聞）

▲陳男為了財產分配，將妻子分屍殺死。（圖／東森新聞）

陳男與簡妻1987年婚後育有1子1女，兩人2016年4月離婚，同年8月再次登記結婚並分居；直到2018年5月25日上午，陳男要求簡妻到家中協議離婚、財產分配事宜，這才發生爭執，持刀及鐵鎚攻擊對方，並摀住簡女的口鼻，導致對方失血過多、呼吸衰竭身亡。

陳男確認妻子死亡後，將對方的屍體拖至浴室之中，將衣物褪去後以之前養雞習得的屠雞的技能將簡分屍7大塊，分別裝在麻布袋、塑膠袋，並藏匿在房間及倉庫，還特意灑上石灰粉，就怕味道到散出；另外，內臟部分則放置冰箱。

▲▼桃園男「屠雞式殺妻」分屍！女兒見頭顱嚇傻　法官「判死」：無期將違背正義。（圖／東森新聞）

▲陳男女兒與員警打開麻布袋，這才發現媽媽的頭顱在袋內。（圖／東森新聞）

由於陳男女兒聯繫不到母親，到爸爸的住處查看才發現浴室有奇怪的血跡，趁對方隔天到醫院看診的期間，進入住處查看，發現房內有可疑的麻布袋，立刻報警並協請員警開袋，這才發現媽媽的頭顱，讓整起殺妻案件曝光。

據《聯合報》報導，陳男審理期間送交精神鑑定，結果為沒有足夠證據能證明，陳男在犯案時有受到精神疾病、心智缺陷等影響，而降低辨識行為能力等；另外，陳男子女也證稱，父親平時可以正常何人交流。

▲▼桃園男「屠雞式殺妻」分屍！女兒見頭顱嚇傻　法官「判死」：無期將違背正義。（圖／東森新聞）

▲陳男被判處死刑。（圖／東森新聞）

桃園地院認為，陳男僅為財產紛爭就無視他人權益，漠視且殘酷地剝奪簡女的生命，手段異常兇殘、犯罪情節程度嚴重，罪責實屬重大，殺人罪刑屬於「無理剝奪他人生命」之「最嚴重罪行」。

因此，法官認為，陳男犯後毫無悔意，若判處無期徒刑實在不足以評價陳的罪責，更將「違背正義」，因此認定依家暴殺人、毀損屍體罪判陳死刑、褫奪公權終身。

此外，院方指出，兩公約施行法公布生效後，雖以「廢除死刑」為目標，但至今仍僅止於「目標」，在全國達成共識前、立法廢除死刑前，法院仍應該依法審判。

ET快訊
桃園男「屠雞式殺妻」分屍！女兒見頭顱嚇傻　法官「判死」：無期
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