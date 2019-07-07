台南狼師惡行引公憤！　鄉民的正義肉搜公布個資引爭議

▲台南國小張姓男教師涉嫌性侵國小女學生26人。（圖／翻攝自臉書我是新市人）

記者林悅／台南報導

台南國小張姓男教師，被踢爆性侵國小女學生近20年，受害學生遍及曾任教的2所國小，目前掌握受害人數為26人，人本基金會公布追查結果，引起社會輿論撻伐公憤，也引起鄉民的正義，肉搜張姓教師在PTT的ID、imgur及曾發表過的文章、照片等，被一一找出，連其妻子是「校長」也被找出來，引發熱議與爭議。



網友留言指出張姓教師的妻子，是台南一處偏鄉的國小校長，據了解該校位於台南市偏辟山區，學校四周被群山包圍，除了擁有山林等大自然的美景外，空氣品質和水質也是最好的，學校的學生健康活潑，全體教職員工與學生每週五天朝夕相處，如同一個大家庭。

據了解，張姓教師的妻子，任教職近30年，教學認真，表現十分優異，在眾多優秀競爭者中脫穎而出，通過台南市嚴格的校長遴選，在約2年前就職校長一職。

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涉嫌性侵女童案件的張姓教師，曾獲資深優良教師獎，據服務學校校長說，在大家眼中，是很相信這個「老師」，包含學生家長。因為這個老師在學校是很熱心服務的老師，並且他有資訊相關的專長，所以也在學校也經常獲資訊類的獎項，也經常受邀到外部演講，在同仁或者是老師眼中，在教學方面是好的，另外他平常看起來對於孩子也很好，所以家長也很信任他。還被其他老師讚為「教育界的美麗風景」。

當人本基金會公布追查結果，引起社會輿論撻伐公憤，網友肉搜張姓教師在PTT的ID、imgur及曾發表過的文章等一一找出公布，而張姓教師的個人臉書雖未關閉，但已關閉留言等相關功能。只是張姓教師所為除被台南市政府解聘登錄終生不得再任教師外，社會局依涉及兒童及少年福利與權益保障法第49條規定處新台幣6萬元罰鍰公告其姓名，惟刑法所涉性侵等罪嫌部分，由台南地檢署黃信勇檢察官偵辦中，在新公布之偵查不公開辦法及刑法「無罪推論」原則，網友基於公憤引發「鄉民的正義」，肉搜公布張姓教師及家屬的「個資」，是否妥適有待商榷。