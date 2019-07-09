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郭芷嫣認了說過「entree要被加料的人」　王浩宇：檢方應介入調查

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▲▼長榮罷工空服員在長榮航空南崁總部前拉起罷工糾察線,工會幹部郭芷嫣受訪。（圖／記者李毓康攝）

▲郭芷嫣否認霸凌，但承認曾脫口說出「entree要被加料的人」這句話。（圖／記者李毓康攝）

記者黃翊婷／綜合報導

桃園市空服員職業工會理事郭芷嫣9日凌晨0時許透過工會發布聲明，坦承脫口說出「entree要被加料的人」。桃園市議員王浩宇在聲明發布1小時後於臉書PO文表示，「恐嚇說要在飛機上放炸彈是重罪，那恐嚇說要在機長的食物裡面『加料』呢？作為一個應該守護飛安的空服員，說出這樣的話不但應該開除，還應該依法究辦。」

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長榮航空罷工6日落幕，7日卻在網路上瘋傳一則消息，指稱郭芷嫣在Line放話，要「電爆」中途跳船的罷工空服員；她9日凌晨透過公會發布聲明，坦承「entree要被加料的人」這句話的確是自己說的，但是絕對沒有要霸凌任何人的意思，最後還曝光前後對話截圖澄清，並對外道歉。

由於對話內容涉及在食物中加料，可能會影響飛安，長榮公司方面也發表聲明表示，已經在8日晚間7時許向警方報案，後續等到罷工行程全部結束，會先將郭女從空服員調為地面勤務人員，是否還會有調動，則要等到警方調查結果出爐後再決定。

王浩宇認為桃檢應該介入調查「機長餐加料」一事。（圖／翻攝自Facebook／王浩宇）

▲王浩宇認為桃檢應該介入調查。（圖／翻攝自Facebook／王浩宇）

▲空服員工會代表崩潰，郭芷嫣怒：再給10天，剃光頭我做得到。（圖／記者張榮恩攝）

▲郭芷嫣在聲明中對自己的情緒性發言道歉。（圖／記者張榮恩攝）

桃園市議員王浩宇9日凌晨1時許針對「食物加料」一事在臉書PO文，第一句話就是，「恐嚇說要在飛機上放炸彈是重罪，那恐嚇說要在機長的食物裡面『加料』呢？」接著，他舉出《民航法》第105條解釋，「向公務員、民用航空事業或活動團體之人員誣告犯危害飛航安全或設施，或散布危害飛航安全之不實訊息者，處3年以下有期徒刑、拘役或新台幣100萬元以下罰金。桃園地檢署，應立即介入調查！」

王浩宇認為，多數的飛安意外都是人為因素造成，機師更是飛行安全的核心，必須維持最佳的身體狀態工作，「郭姓空服員威脅要在機師餐飲『加料』，代表的可以是無害的口水、鹽巴、胡椒粉，也可以是清潔劑、瀉藥或其他有毒物質，如果真的發生，代價將是幾百條性命。作為一個應該守護飛安的空服員，說出這樣的話不但應該開除，還應該依法究辦。」

桃園市空服員職業工會理事郭芷嫣之聲明：

一、 我是郭芷嫣，首先，針對最近網路上已出現眾多冒用「郭芷嫣」頭像與暱稱之爭議性發言，感謝工會在第一時間出來說明。我本人並無霸凌意圖，在未來也絕對尊重工會針對未參與罷工之會員採取愛、包容、尊重、溝通等四大原則，在罷工後不會徒生事端，會盡一己之力，修補勞資與勞勞之間的關係。

二、 另外必須澄清的是，在第一時間於「11E」群聊裡出現之「entree要被加料的人」等言語確為我本人所言。然而，還原line群對話脈絡，當時大家是針對公司某位員工對工會過激言論進行討論，我除了表示該名員工此番霸凌言論不妥，更鼓勵大家將之檢舉至「反霸凌」信箱，然而，在討論過程中，也因為情緒過激，在有人詢問員工是誰時，脫口而出說是「entree要被加料的人」。

此句發言並非表示「我」有要加害該名員工之意圖，因為若未來假設我與該名員工同飛，加害該名員工將影響自己的人身安全和飛航安全，故此句純為玩笑話，我也承認確有不當之處，對此對話內容外流，導致社會誤解，本人深感抱歉。

三、 正如同大家在群聊裡反覆提及，現在公司各部門相互對立仇視的情形相當嚴重，本人在整段連續的對話中，也表示「不是要鼓勵組員當鬥雞」。而是希望公司也可以制止其他部門員工有霸凌或造成對立之行為。而本人在此氛圍下各種情緒過激的不當發言，本人在此致歉，也向大家承諾，未來不會有任何霸凌他人、影響飛安的行為。

四、 對此事件引發的風波與困擾，本人深感自責，但本人也坦然接受公司調查，並依法提出說明與主張相關權益。

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關鍵字：長榮,長榮航空,罷工,王浩宇

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