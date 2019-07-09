郭芷嫣公布15張對話截圖還原真相　「不是要鼓勵組員當鬥雞」

▲郭芷嫣對於自己在群組內的情緒性發言感到很抱歉，事後也發布聲明道歉。（圖／記者張榮恩攝）

記者黃翊婷／綜合報導

針對機長餐加料、電爆中途跳船的罷工空服員等事，桃園市空服員職業工會理事郭芷嫣9日凌晨0時許透過工會發布聲明，強調自己絕對沒有霸凌的意圖，甚至公布前後15張對話截圖，澄清一切只是玩笑話。在最後一張截圖中，她不僅貼出一張「Sorry」的道歉貼圖，也提到說這些話不是要鼓勵組員當鬥雞，「造成大家困擾，感到抱歉，芷嫣不敢惹（了）。」

郭芷嫣公布的第一張對話截圖，開頭第一句是由她自己說的，內容提到有地勤人員在臉書綠絲帶社團PO文，暗示受到霸凌，其他成員紛紛回應，「我們霸凌？」、「綠屍袋（綠絲帶）裡的人都好壞心喔」、「我們才是會被霸凌吧」、「很愛做賊喊捉賊」。

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▼▲郭芷嫣公布對話內容還原真相，澄清自己並沒有霸凌的意思。（圖／翻攝自Facebook／桃園市空服員職業工會，下同）

接著成員們在LINE群組中討論臉書的PO文內容，以及是否該去留言平衡一下爭議，這時，郭芷嫣半開玩笑地說出，「我一定電啊，我們在外面曬17天，爭取到的他們都有耶，不電落跑的電誰」、「沒交三寶的就算了，中途跳船的，電爆」；但也有成員緩頰說，「拿回三寶的我尊重，但不想跟他們講話」。

郭芷嫣隨後又貼出一張PO文截圖和某男子的照片說，「80（霸凌）列車，已啟程」、「entree要被加料的人」、「他應該準備要退休了吧」、「看起來是空軍退下來的，領退休俸，還要領長榮薪水」、「我剛才把截圖寄去（反）霸凌信箱了，大家跟上」。

▼▲紅框處就是受到外界議論的語句。

最後一名成員PO出一串長文呼籲，雖然公司的氛圍令人難受，也有不理性的人，但他們應該可以有更好的回應方式，「互相尊重從自己做起，大家都是好同事、好同學，好嗎？」而郭芷嫣也回應，「不是要鼓勵組員當鬥雞，現在霸凌的源頭就在那，不是組員，而是內勤。造成大家困擾，感到抱歉，芷嫣不敢惹（了）」，並附上一張道歉貼圖作為結尾。

郭芷嫣9日凌晨坦承的確有說過「entree要被加料的人」，並在聲明中強調，自己沒有霸凌的意圖，未來也會尊重未參與罷工的會員，採取愛、包容、尊重、溝通等四大原則，不會徒生事端；這次受到氛圍影響說出各種情緒性的不當發言，她深感自責，除了道歉之外，也承諾不會做出任何影響飛安的行為，並會坦然接受公司調查，同時依法提出說明與主張相關權益。

▼郭芷嫣在群組中也有道歉。

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