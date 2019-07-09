郭芷嫣認說加料機長餐！王浩宇「支持長榮立刻開除」　工會：愛、包容、尊重

▲郭芷嫣強調，絕對沒有要霸凌任何人的意思。（圖／記者李毓康攝）

網搜小組／綜合報導

桃園市空服員職業工會理事郭芷嫣今天（9日）凌晨坦承，脫口說出「entree要被加料的人」。對此，桃園市議員王浩宇認為，「支持長榮開除，立刻」、「你不適任空服員請你換工作」。而工會理事廖以勤則說，「愛、包容、尊重、溝通才能讓企業內分歧減少，也才能回歸正常的團隊合作關係」，結果此話被其他網友酸。

長榮航空罷工6日落幕，7日卻在網路上瘋傳一則消息，指稱郭芷嫣在LINE放話，「我一定電啊，我們在外面曬17天爭取到的，他們都有欸」、「不電落跑的電誰」、「沒交三寶的就算了，中途跳船的，電爆」、「80（霸凌）列車已啟程」。對此，工會第一時間表示，應該是誤會，工會跟本人確認過，是有人冒用頭像發表爭議言論。

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但郭芷嫣今凌晨透過工會臉書發布聲明，坦承「entree要被加料的人」這句話的確是自己說的，但絕對沒有要霸凌任何人的意思，最後還曝光前後15張對話截圖澄清，並對外道歉。

▼王浩宇說，支持長榮立刻開除郭芷嫣。（圖／記者張榮恩攝）

由於對話內容涉及在食物中加料，可能會影響飛安。長榮航空也發表聲明表示，已在8日晚間7時許向警方報案，後續等到罷工行程全部結束，會先將郭女從空服員調為地面勤務人員，是否還會有調動，則要等到警方調查結果出爐後再決定。

而王浩宇則在工會發文底下留言，「這件事根本扯到爆炸！飛行最重要的就是安全，空服員是維護飛航安全的關鍵角色，說出『entree要被加料的人』的這個人，根本已經不適任空服員，應該立即開除。」

王浩宇認為，因機師攸關飛行安全，在飛行時要保持最好的身體狀況，空服員如果在食物、飲料裡面加料，造成機師身體出任何狀況，代價都是全機數百條人命，「支持長榮開除，立刻。」他還hashtag「不用投訴來勞動局」、「你不適任空服員請你換工作」。

廖以勤也在貼文底下留言，「愛、包容、尊重、溝通才能讓企業內分歧減少，也才能回歸正常的團隊合作關係。盼所有人不要再落井下石，給願意承擔調查的工會幹部一點時間，謝謝大家。」但不少網友酸，「為什麼要說謊」、「之前張牙舞爪，現在愛與包容，一日千變」。

▲▼廖以勤說，「盼所有人不要再落井下石，給願意承擔調查的工會幹部一點時間。」（圖／記者林敬旻攝）

▼王浩宇留言。（圖／翻攝「桃園市空服員職業工會」臉書）

▼廖以勤留言。（圖／翻攝「桃園市空服員職業工會」臉書）