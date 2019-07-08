碰！司機送貨自撞電桿「卡駕駛座」　警消破壞車體助脫困送醫

▲呂姓送貨司機在左轉時疑似恍神自撞電桿，所幸救出後並無大概。（圖／翻攝自臉書《我是太平人》，下同）



記者陳玉／台中報導

台中1名呂姓送貨司機，8日早上7點多開車從巷子左轉東平路，疑似恍神不慎撞上路旁電桿後翻車，呂當場受困車內，因當時為上班尖峰時刻，許多民眾路過驚見意外打電話求助，消防人員到場立即破車體協助駕駛脫困；警消表示，呂並無酒駕，呂救出時意識清醒，四肢有外傷，送醫救治後並無生命危險。

▲呂男全身肢體有外傷、胸悶痛等情形，所幸送醫後並無大礙。



台中市消防局8日早上7點36分獲報，東平路上有事故，到場見1台小貨車朝右側翻覆在路面上，35歲呂姓駕駛受困車內，消防人員立即用油壓破壞器材協助脫困，送往長安醫院救治；院方表示，呂到院時意識清楚，全身肢體有外傷、胸悶痛等情形，目前仍留院觀察中。

據了解，呂男為送貨員，一早駕駛小貨車載送貨品要給客戶，從新平路一段的小巷子左轉到東平路時，疑似是恍神才撞上電桿翻車，所幸撞擊力道不大，電桿並未倒下僅有底部輕微受損，但碰撞巨響讓不少路過民眾都嚇壞了，更有人將現場畫面拍攝上傳臉書《我是太平人》，提醒大家路過要小心。

對此，太平警分局也向《ETtoday新聞雲》記者證實此事，並藉此呼籲用路人，行車時一定要隨時注意車前，避免危險發生。