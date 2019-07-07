台中受虐女童能握手了！媽許下生日願望：能像一般孩子一樣長大

記者李忠憲／台中報導

太平一名年僅1歲的女童疑遭保母凌虐重傷，頭部重創昏迷，送醫急救時原本不樂觀，腦損達4分之3，恐怕成為植物人；但經醫院10多天的搶救後終於出現奇蹟，除昏迷指數從3恢復至8、9，也能自主呼吸、握手、動腳，最快9日可轉普通病房。今天（9日）剛好是女童生母生日，她在臉書發文將生日願望許給寶貝，盼「能像一般孩子一樣，能跑、能跳、能快樂長大。」

▲遭虐1歲女童生母生日當天許願，盼她能跟一般小孩一樣。（圖／翻攝臉書）

6月27日，太平區傳出一名1歲女童疑遭郭姓保母凌虐重傷，送往中國醫藥大學附設醫院急救後發現，有嚴重的「頭部受虐性腦創傷」、及肢體骨折，經搶救後雖暫時存活下來，但昏迷指數僅3，有生命危險。院方也評估，女童如果救活，恐怕也成植物人。生母悲傷之餘，也做了拔管器捐的打算。

中國附醫團隊不放棄，採低溫療法和降腦壓治療，全力治療女童，果然在上周已能自主呼吸，對外界有反應、眼球會活動，昏迷指數回復到6，近日更恢復到8、9，有明顯進步。原預計7日轉住普通病房，改為下周二（9日）。開腦手術移開的頭蓋骨，也將在１個多月後放回，恢復重點仍是受損的腦神經，復健情形將是未來關鍵。

▲女童母親也常在臉書抒發對女兒的不捨及關心，7日是她自己的生日，特別發文祝自己生日快樂。（圖／翻攝臉書）

女童生母在文中寫到，「冷清清的房間，沒有你們在身邊，連自己生日都要別人提醒，這次該換媽媽為你們做點什麼了。平常不信有幸運和好運以及佛、神、鬼，因為我還是相信，不管什麼都要靠自己的雙手，去努力、去爭取、去實現。」

她也說，「生日願望我給了我的寶貝們，希望他們永遠健康、平安、快樂，不需要人生轟轟烈烈，只求平順的過一生。」她對著所有神明祈求，「願她真的能像一般孩子一樣，能跑、能跳、能快樂長大」、「如果真的能，我這個媽媽願以每月3、6、9日改吃素作為條件」。

文章一出，立刻有許多網友留言祝福生日快樂，並為女童及母親打氣，希望妹妹能加油。中國附醫則說，院方仍會全力救治，但對病況細節不方便對外說明。

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