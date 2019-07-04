狗狗的「蠕蟲漢堡」被9歲女兒吃掉　暴怒母用木湯匙把她扁到瘀青

▲女子因為用木湯匙揍傷女兒而被控罪。（圖／示意圖／達志影像）

國際中心／綜合報導

澳洲珀斯一名母親發現要給狗狗吃的漢堡，竟然被9歲女兒吃掉，由於裡面裝滿蠕蟲藥片是用來治病的，便氣得用木湯匙教訓了對方一頓，沒想到因此吃上官司，不但女兒被兒童保護局帶走，還因襲擊罪被罰款750澳元（約台幣1.6萬元）。

35歲女子塔尼亞(Tania)去年10月在位於伊利恩布努克(Ellenbrook)的家中，發現女兒竟然不顧她的警告，偷吃了放在冰箱裡的蟯蟲漢堡，「我早上起來發現，她坐在視廳室裡默默吃著漢堡，那些是為了狗狗準備的，我當時被嚇到又覺得很挫敗」，一時控制不了情緒才會動手。

塔尼亞因為用木湯匙在女兒身上留下了嚴重瘀傷，再加上警方的線索中指出，她時常把對方鎖在房間裡。法院近日開庭，認為被告在事件中使用了不必要的武力，宣判襲擊罪成，並罰款750澳元。辯護律師表示，塔尼亞過去從來沒有前科，再加上女兒一直有行為上的問題才會如此，對判決結果十分沮喪。

塔尼亞表示，自從遭到警方控罪後，她每天都淚以洗面，還要面對外界異樣眼光的壓力，但她仍堅持以後要繼續體罰孩子，「我相信紀律能幫助我們的孩子和社會，如果他們無法擺脫頑皮的行為，要怎麼能學會尊重別人和成為一個正直的人」。