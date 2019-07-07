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飛澳求復合失敗　星男崩潰喊「好殘忍」下秒鐵鎚猛砸前女友

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國際中心／綜合報導

新加坡一名30多歲男子2017年5月飛往澳州，試圖挽救他與20多歲前女友的感情。只不過，女方早已有交往的新對象，在她告知2人已經沒有未來之後，男方情緒失控崩潰大喊「怎麼如此殘忍」，拿起事前購買的鐵鎚猛打女方頭部，並持刀刺傷她的頸部。如今，根據當地最高法院5日的判決，該名男子被判處6年有期徒刑。

綜合7news等外媒報導，新加坡男子Guan Wen Brian Tan在線上遊戲認識前女友後，2人展開2年的遠距離戀情，男方偶爾會飛去澳洲找女方。只不過，雙方最終在2017年1月分手，但他始終走不過感情結束這道關卡，決定在5月買下飛往昆士蘭省布里斯本（Brisbane）的機票，試圖挽回2人的感情。

5月8日這天，男子開口提問未來是否有繼續在一起的可能，但遭到女方拒絕。根據檢察官伍爾德里奇（Jodie Wooldridge）的說法，女方回覆「永遠不會」的答案後，就低頭使用3C產品。

▼ 據瞭解，男子和前女友見面之前，事先購買巧克力和鐵鎚。

事態就在此刻完全失控，男子在沒有任何警告挑釁的情況下，拿出事先購買鐵鎚猛打對方，她被打了3次之後才有餘力舉起雙臂抵抗。隨後，女方搶走他手上的鐵鎚試圖逃跑，並持鐵鎚砸碎玻璃想要引起鄰居注意，但男子從廚房抓起刀子刺向她的脖子，最終逃跑。直到事發隔天，他回到租屋處時，在場的人才發現男子身影並通報警方。

根據當局5日的最新判決，該名男子被判處6年有期徒刑。據了解，男子必須服滿80%的刑期，直到2022年初才有機會假釋。據瞭解，他出獄後將會被驅逐出境。

ET快訊
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關鍵字：復合,紐澳要聞,東南亞要聞

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