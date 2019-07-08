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小孩尿在球池！家長「噓」逼安靜...火速抱起逃離現場　她目擊傻眼：都踩到了

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▲▼ 小孩尿尿在球池，媽媽要他安靜快離開 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲ 小孩在球池尿尿，媽媽要他安靜快離開 。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

帶著幼兒出門在外一定會有許多突發狀況，但大人應該要負起責任善後。一名媽媽日前目擊有小孩直接在兒童球池「尿下去」，沒想到對方家長不僅不清理，還抱著孩子火速離開現場，讓其他不知情的小孩都踩到尿了，網友們看完則是大呼「太沒水準」。

一名女網友在臉書「爆怨公社」中發文，她表示日前在商場中，發現有小朋友控制不住，竟然直接尿尿在球池中；然而更誇張的是，小孩家長不但沒有馬上告知工作人員，竟然還抱著孩子、示意他安靜「噓~」之後火速逃離現場。

請繼續往下閱讀...

原PO表示，她絕對可以理解小朋友上廁所會來不及，但家長這樣的做法也太沒有公德心，「後面的孩子都踩到您孩子的童子尿了......。」隨後原PO也趕緊告訴場內的工作人員，對方也立刻進行清潔消毒的動作。

對此網友們都搖頭直呼太噁心，「有夠沒素質」、「做錯事趕快烙跑的概念」、「公德心不是標配，有些人有，有些人沒有」、「把自己小孩當成狗」、「每個人都有控制不了發生的意外，處理就好，為什麼要就這樣默默的跑掉」、「我也遇過踩到整個都是屎的」。

另有家長表示，自己日前帶孩子出門時，小孩突然想上廁所，一旁的公廁又大排長龍，情急之下只好帶小孩去路邊的水溝尿，不過隨後也有跟旁邊店家借水桶裝水，把尿沖乾淨，「我這樣是不好的示範，但我覺得難免會有緊急狀況發生，大人要善後處理好。」

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關鍵字：球池,公德心,尿尿,爆怨公社

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