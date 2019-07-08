剝蝦神技「張嘴一塞」殼肉分離　女友：之後吃蝦男友都叫我自己剝

網搜小組／綜合報導

近年來幫另一半剝蝦，已經成為小倆口的「恩愛指標」之一，但一名女網友7日在臉書「爆怨公社」PO文聲稱，自己習慣用嘴剝蝦，家人也都是這樣吃，沒想到總會幫忙剝蝦的男友看完這個絕技之後，就再也不幫忙剝了，「之後吃蝦，他都叫我自己吃。」

▲原PO與家人都習慣用嘴剝蝦。（示意圖／ETtoday資料照，與本文當事人無關）

原PO提到，剛和男友在一起時常常去吃吃到飽，考量到對方對蝦子過敏，自己雖然喜歡吃卻都不點，但就算她總說「不愛剝所以不點」，男友還是會點並幫忙剝好，「後來有天我跟家人吃飯，習慣性夾起沒剝的蝦塞進嘴裡，直接在嘴巴內剝好吞下肚。我看到我男友凌厲的眼神，慘了，果然之後要吃蝦他都叫我自己吃了。」

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其他網友看完原PO的文章，紛紛留言調侃原PO，「這一刻他知道他要的是什麼了」、「我也想學用嘴巴剝蝦」、「 就叫妳不要那麼厲害了」、「原來有這種絕招，我都不知道」、「我自己吃都用嘴巴剝蝦，跟男友出去，都是他剝給我吃，但他知道我會用嘴巴剝」。

▲蝦子雖然好吃，但大多數都覺得剝殼是一件很麻煩的事。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

至於用嘴剝蝦這個神技到底是怎麼辦到的，在搜尋引擎輸入關鍵字「剝蝦、嘴」，就會跑出許多教學，也有已經練成絕技的網友PO文發問，「很多人不會用嘴剝蝦子嗎？」甚至有女網友表示，自家男友也是用嘴剝蝦，但男友爸才是最強的，剝完吐出來的蝦殼超級完整，簡直就像是被什麼神秘力量隔著殼吸出蝦肉一樣。

也有熱心網友分享用嘴剝蝦的三步驟，第一步是先用牙齒把蝦子的每一節都咬開一個洞，第二步再用舌頭把肉與殼分離，最後一步則是用牙齒把頭尾分開；或者，也可以先咬掉蝦頭，再把蝦肉像擠牙膏那樣用牙齒從殼裡推出來。