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長榮空服罷工落幕　學者曝無形的勝利：衝撞檯面上管理制度

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▲▼6/24長榮航空抗爭罷工現場最新狀況。（圖／記者湯興漢攝）

▲學者認為長榮空服員罷工落幕，無形的勝利是衝撞了資方管理制度。（圖／記者湯興漢攝）

記者許展溢／台北報導

長榮空服員昨（6日）和資方正式簽訂團體協約後宣布結束長達17天的罷工。長榮大學航運管理系教授黃泰林分析，落幕最大的關鍵是政府積極介入外，這次罷工有一個無形的勝利是衝撞了檯面上的管理制度，並贊成應有3至7天罷工預告期，避免影響消費者權益和飛安。

黃泰林表示，這次罷工結束關鍵主要是檯面下協商機制運作都已成熟，尤其是民營企業在勞資僵持不下的狀況，政府各部會積極介入協助，才能縮短罷工時程。不過黃泰林指出，以「運輸安全」 為考量來看，日後應該修法，避免影響到飛安，萬幸的是這次突擊式罷工沒有發生飛安或其他意外等事故，否則業者跟工會都難辭其咎。

請繼續往下閱讀...

▲▼ 長榮航空罷工勞資協商卡關空姐重回現場抗爭 。（圖／記者張一中攝）

▲學者認為長榮空服員罷工落幕關鍵是，政府各部會積極協助。（圖／記者張一中攝）

黃泰林說明，罷工期間牽涉到消費者安全及權益，因此在勞資爭議法84條中，罷工要有些機制，建議和自來水等食衣住行行業一樣，也就是「運輸客運業」要朝公共利益方向修法，因此贊成罷工要有3至7天預告期，若沒預告期除消費者不便，重點是淺在會影響運輸安全。

針對這次勞資雙方簽定團體協約，黃泰林認為，從6月來看，就是朝向資方結果發展，8大訴求看起來跟罷工前的協商差不了多少，工會雖說飛安獎金提高是小勝，但無形的勝利是，衝撞了檯面上的管理制度，可能會對威權式管理的企業文化產生質變，只是大或小就有待觀察，這也才是這次罷工最主要的獲勝點。

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關鍵字：長榮航空,空服員,罷工,勞資,黃泰林,消費者,預告期,飛安,政府,協商,管理制度

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