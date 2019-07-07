長榮罷工17天終於落幕！「罷工預告期、0508」工會怎麼說？

▲▼ 長榮罷工落幕。（圖／記者蔡玟君攝）

記者彭懷玉／台北報導

經過17天的罷工戰，長榮勞資雙方終於在昨（6）簽下團體協約，資方同意撤銷和平協議之三條內容，並以漸進式恢復優待機票，但就馬拉松式的拉扯走到最後，工會爭取到的福利，似乎在與資方拉鋸過程中慢慢消逝，雖然罷工空服員贏得了提高的飛安獎金，卻同時可能失去了年終、調薪及優待機票，針對此疑慮，工會今（7）早也提出了說明。

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▲桃質空服工會幹部丁紹明。（圖／記者湯興漢攝）

針對記者提出的疑慮，工會是有問必答，像是旅行業呼籲政府設置「罷工預告期」，以免旅行社在遭受「突襲式罷工」時無法因應、損失慘重？幹部丁紹明回應，「日本、加拿大、法國、美國等國都有罷工預告期的限制，主要是因為他們在罷工前的門檻並沒有那麼高，台灣的法規門檻要求是非常高的，如果政府覺得罷工預告期需要透過修法去更改，工會也會照著法規走，但還是呼籲政府要正視到勞工最後一道防線就是罷工，若罷工預告期要修法，罷工前的門檻也應該考慮是否降低。」日前勞動部長許銘春探望時也曾說，罷工預告期會在「罷工之後」再來全盤研議，站在勞動部立場，罷工權行使要經過重重關卡，台灣不容易，相較國外會更加嚴謹。

▲長榮空服員罷工第3天時，勞動部長許銘春前往慰問，並說罷工預告期會在「之後」再來全盤研議。（圖／記者林敬旻攝）

至於不少聲浪說，罷工空服員爭取到獎金多了三萬多元，但可能四個月的年終沒了？丁紹明則回應，年終跟調薪依照法規，如果集團有盈餘就必須發放，先不會揣測今年集團的盈餘狀況，獎金的調整是長期，而且是全體員工享有的，呼籲長榮集團針對今年盈餘的部分，不要對外宣稱是工會影響、工會造成的，也希望公司能夠越來越好，往更好的方向前進。

▲長榮空服員罷工事件，在桃園市長鄭文燦首度出面協商後，於市府正式簽訂團體協約。（圖／桃園市政府提供）



經過前（5）天工會發動「從南崁罷工棚走到總統府的苦行」，最後換得總統蔡英文及交通部長林佳龍均出面喊話，記者問，是否覺得是公司受到壓力？丁紹明則指出，官方政府願意就這次狀況呼籲或喊話，工會非常高興，但也相信長榮資方是一直有善意想要解決的，所以這場罷工，才能在第三次協商後盡快落幕，讓會員能安心的返回工作崗位。

目前協定團協部分，針對秋後算帳及優待機票，將在兩個月內再次協商進行簽訂，至於年終、調薪的部分，公司已經表示將一視同仁，會視營收狀況逐步漸進式調整，也讓工會吃下「不秋後算賬」定心丸，猶如放下心中大石。

▲長榮空服員罷工長跑17天，終於在第三次協商時正式落幕。（圖／記者蔡玟君攝）

長榮航空對外公布的團體協約內容重點如下

1. 工會3年不能罷工。

2. 如果工會此次罷工言行合乎法律，公司會尊重。

3.國內航線不能罷工。

4.飛安服勤獎金，短班300，越洋500

5.BR198、BR108 、BR184東京航線10月到3月共六個月開放過夜，BR716北京航線6月到8月及4月開放過夜。

6. 定期勞資互動。在某些狀況的人力減派或減少外站休時，公司願與工會討論。

7.人評會開放民選教官五名，輪值參與人評會議，佔一席陪審委員，具發言表決權，以及一名現役空服員陪同當事人。

8.給予工會理監事共11名（依實際人數為主），每年共25天會務假，會員代表大會由公司協助調整班表。

一、「罷工預告期」未於本次團體協約約定的理由：

所謂預告期規範必須先有罷工行為，而工會在本次團協中已大幅度放棄罷工權利行使，也就是在公司沒有不當勞動行為前提下，任何的勞資爭議事項，工會都已承諾拋棄罷工行使權利。既然往後不會再有罷工行為發生，當然就沒有先行約定預告期的必要。

二、針對「職場歧視霸凌禁止」與「不實言論污衊禁止」未於本次團體協約約定的理由：

上開事項屬職業安全衛生法與刑法中明文規範，故勞資雙方認為既然法有明定，且會議中已達共識共同維持「健康安全」的職場環境，所以協議無須再於團協中重述。

※二項協議：

一、27位空服員曠職懲處案

1.暫以空班取代曠職 成立調查委員會

二、0508公告

1.罷工期間出勤員工，下週一起即可申請員工優待機票

2.罷工結束後2個月內另行召開會議討論，依員工出勤貢獻度及辛勞度和公司營運狀況，漸進式恢復優待機票

3.參加罷工員工於罷工結束後一個月先恢復聯航(非長榮及立榮)之優待機票使用