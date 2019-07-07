郭董送小英粉色國旗帽　黨政人士：可感受首富心中對女性的想像

▲郭台銘要送蔡英文國旗帽。（合成圖／ETtoday資料照）

記者陶本和、楊蕓／台北報導

國民黨7日舉辦「反鐵籠公投凱道大會師」，5位總統初選參選人同台，鴻海集團創辦人郭台銘致詞時，拿出一頂粉紅色國旗帽說，下週總統蔡英文就要出訪友邦過境美國。對此，黨政人士說，郭董沒有正式外交事務經驗，不曾參與訪團，出訪都會全程配戴國旗徽章；而送女性禮物，就想到粉紅色，「可感受到首富心中對女性角色的想像」。

郭台銘致詞時表示，民進黨號稱是民主進步黨，卻打著民主進步之名，在做民主的獨裁，應該要改名叫「民主退步黨」。他說，國民黨唯一的目標就是2020勝選，最近看到民進黨主席卓榮泰去美國，沒有看到任何一個僑胞帶著國旗去接機，「整場只看得到民進黨黨旗、台灣獨立旗、美國國旗，就是沒有一面國中華民國國旗。」

郭台銘接著高舉一頂粉紅色的國旗帽說，蔡英文下週就要去美國，過去我帶著國旗進入白宮，蔡英文不但沒有進白宮，我也不寄望她能進白宮，但我做了一頂國旗帽要送給蔡英文，「她是中華民國總統，帶著中華民國到美國去，如果蔡總統有種，就戴著這頂國旗帽去見我們的僑胞，如果不敢戴就讓她下台。」

▲郭台銘要送給蔡英文帶去美國的特製中華民國國旗帽。（圖／郭台銘競選辦公室提供）



對此，黨政人士表示，郭董事長畢竟沒有正式外交事務經驗，也不曾參與正式訪團。在國際正式場合上，一般不會戴帽，而是配戴代表國家或總統身份的胸章，「總統出訪友邦、過境美國，就像其他國家元首一樣，會全程配戴國旗徽章。」

對於粉紅色國旗帽，黨政人士說，送女性禮物，就想到粉紅色，「多少可以感受到首富心中對女性角色的想像。」

黨政人士強調，對國家真正的熱愛，應該反映在對2300萬國民自由民主的堅強捍衛，還有對國家發展、國家主權的全力守護，「倒不是帶國旗帽說支持九二共識。」