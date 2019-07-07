懷疑豐原老農偷電纜！資收毒蟲「怒拔槍射左大腿」　逃24hrs住家落網

記者陳玉／台中報導

張姓老農6日與兒子到豐原農田載運稻穀，遇上偷了電纜線藏放卻遍尋不著的林姓男子，林男因此懷疑是張偷拿走，雙方發生口角，林盛怒之下竟拔槍朝張左大腿射擊後逃逸，所幸張經開刀搶救撿回一命；經警徹夜追查，7日上午在林男住宅中逮人，並查獲改造1槍枝、子彈數顆，全案訊後依槍砲、殺人未遂罪嫌等移送。

▲林姓男子懷疑張姓老農偷電纜，一怒之下拔槍射對方左大腿逃逸，今早在住家落網。（圖／記者陳玉攝）



豐原警分局偵查隊長余俊燦表示，6日上午10點多事發後立即組成專案小組徹夜追查，經過濾沿途監視器，追查到林男騎乘的黑色摩托車，7日上午10點多在林男於豐原住處中逮人，現場也起獲1改造槍枝、子彈數顆等作案相關證物，24小時內就破案。

▲老農遭射擊左大腿後倒下，兒子聽聞槍響急忙打119求救。（圖／民眾提供）



據了解，開槍的50多歲林男，疑似有吸毒前科，平時靠撿拾資源回收維生；5日當天，林男偷剪電纜線藏在被害的62歲張男農田附近，但6日早上返回拿取時卻找不到，懷疑是張拿走，見張割完稻榖準備開車離去時急忙上前攔車，雙方因此發生口角爭吵，林一怒之下竟拔槍朝張左大腿射擊後逃逸；張男兒子聽到槍響後，發現父親倒臥在地，腿部還不斷湧出鮮血，急忙打119求援。

豐原醫院表示，張男6日到院時一度命危、昏迷指數6，經開刀搶救後雖已恢復意識，但因血壓起伏大，病況尚未穩定，目前仍在加護病房插管治療中，無法接受警方詢問。

另因該農地方圓2公里內都無監視器，增加查緝困難度，豐原偵查隊除成立專案小組，加上頂街派出所共逾10多名人力積極追查，終於成功在24小時內破案，7日下午豐原警分局長黃永志特代表豐原警友辦事處頒發給同仁破案獎金4萬元，以茲鼓勵。

▲豐原警分局長黃永志（左三）代表豐原警友辦事處頒發給偵查隊破案獎金4萬元。（圖／記者陳玉攝）